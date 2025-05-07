Ракеты Taurus для Украины: Макрон сделал заявление

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Slava Kot
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что партнеры Украины должны сохранять режим "стратегической неопределенности", предусматривающий избегание публичных заявлений о типе и количестве поставок оружия Украине.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: France 24
На совместном брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Париже Макрон призвал продолжать поддержку Украины, однако меньше сообщать о новой военной помощи.
Также Макрон ответил на вопросы журналистов по немецким ракетам Taurus, которые Мерц обещал предоставить, однако после избрания канцлером окончательно не принял решение. Как пояснил французский лидер, Мерц создал стратегическую неопределенность и российская армия не знает реального статуса ракет.
Стратегическая неопределенность — это принцип, предусматривающий умышленное воздержание от четкого определения своих намерений, действий или позиций по определенным вопросам. Таким образом, противник не знает, как будет реагировать другая сторона.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, что Трамп сказал Макрону в разговоре с Зеленским в Ватикане.
Также "Комментарии" писали, что Шольц в последней речи в должности канцлера Германии упомянул об Украине.
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