Ракеты Taurus для Украины: Макрон сделал заявление

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что партнеры Украины должны сохранять режим "стратегической неопределенности", предусматривающий избегание публичных заявлений о типе и количестве поставок оружия Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: France 24

На совместном брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Париже Макрон призвал продолжать поддержку Украины, однако меньше сообщать о новой военной помощи.

"Я желаю, чтобы наша страна действовала в тесной координации со всеми союзниками, которые поддерживают Украину — чтобы мы делали это столько, сколько нужно, прозрачно между собой и с украинцами. Чтобы мы удовлетворяли их потребности, но говорили об этом как можно меньше", — сказал Макрон, отметив, что неоднозначность способствует защите украинцев.

Также Макрон ответил на вопросы журналистов по немецким ракетам Taurus, которые Мерц обещал предоставить, однако после избрания канцлером окончательно не принял решение. Как пояснил французский лидер, Мерц создал стратегическую неопределенность и российская армия не знает реального статуса ракет.

"Именно канцлер должен принимать решения для своей страны — сознательно и суверенно. Но я поддерживаю его стремление восстановить стратегическую неопределенность в этом контексте, потому что было бы бессмысленно каждый раз на пресс-конференциях озвучивать категории вооружения, дать поставки и модели", — добавил Макрон.

Стратегическая неопределенность — это принцип, предусматривающий умышленное воздержание от четкого определения своих намерений, действий или позиций по определенным вопросам. Таким образом, противник не знает, как будет реагировать другая сторона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, что Трамп сказал Макрону в разговоре с Зеленским в Ватикане.

Также "Комментарии" писали, что Шольц в последней речи в должности канцлера Германии упомянул об Украине.