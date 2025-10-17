Ракеты и дроны устроили ад в Сочи: у туристов возникла невиданная паника

В ночь на 17 октября в городе Сочи на юге России раздались взрывы. Российские власти заявили о попытке масштабной дроновой и ракетной атаки, которую якобы удалось отразить силами ПВО. Из-за угрозы воздушного нападения были временно закрыты аэропорты сразу в девяти регионах РФ, включая Сочи.

Фото: из открытых источников

Около 3 ночи городской голова Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы противовоздушной обороны активированы для отражения атаки беспилотников. По его словам, все экстренные службы приведены в состояние полной боевой готовности, а ситуацию контролирует оперативный штаб.

" Прошу жителей и гостей города сохранять спокойствие. Если вы находитесь у побережья — не выходите на улицу и оставайтесь в безопасном, изолированном помещении без окон " , — написал Прошунин.

В соцсетях, в частности в Telegram-канале "Astra", появились видео из Сочи, где слышны звуки сирен и взрывов. По сообщениям очевидцев, туристов эвакуировали из гостиниц в подвалы и паркинги.

Около 5 утра мэр города добавил, что была зафиксирована попытка ракетного удара. В то же время, он призвал граждан не распространять фото или видео работы ПВО, обломков боеприпасов или действий спасателей, чтобы не "помогать врагу".

Кроме Сочи, по сообщениям российских СМИ, авиационные ограничения также были введены в Краснодар, Самару, Калугу, Казань, Нижний Новгород, Уфу, Ярославль и Нижнекамск. Причины официально не комментировались, но, по данным открытых источников, это связано с повышенным уровнем угрозы с воздуха.

На фоне роста атак по территории РФ начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что удары украинских сил нанесли России больший ущерб, чем все западные санкции вместе взятые. Он подчеркнул, что экономические меры давления на Кремль до сих пор не достигли желаемого эффекта, в то время как точечные военные операции дают реальные результаты.



Как уже писали "Комментарии", российские военные случайно сбили собственный самолет при отражении атаки украинских дронов на временно оккупированной территории Крыма. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в прямом эфире телеканала "Апостроф". Он добавил, что пожары в Крыму возникли не только на нефтебазе из-за ударов украинских беспилотников.