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Ракетный удар РФ по Киеву: офисы известных телеканалов получили существенные повреждения

Из-за ракетной атаки РФ по Киеву повреждения получили офисы известных телеканалов

сегодня, 13:45
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Клименко Елена

6 апреля Россия осуществила новый ракетный обстрел Киева. В  результате этого было серьезно повреждено офисное здание, в котором находился телеканал FREEДОМ. Как сообщила корреспондент канала Лариса Петрук, ракетный удар нанес значительные разрушения на трех верхних этажах здания и выбил окна.

Ракетный удар РФ по Киеву: офисы известных телеканалов получили существенные повреждения

Ракетная атака по Киеву. Фото: 24 Канал

Под обстрелы попали украинские международные СМИ, среди которых телеканалы FREEДОМ и "Дом", а также международные редакции: UATV English, Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português и диджитал-отдел.

"Это уже второй раз, когда наш телеканал и предприятие терпят повреждения от ударов российской террористической армии. Помню, что 12 февраля этого года ракетный удар произошел рядом с нашим офисом, тогда пострадал дом, были выбиты окна", — рассказала Лариса Петрук.

Она добавила, что офисное здание потерпело значительные разрушения, уничтожены верхние этажи. На месте работают спасатели и службы. По ее словам, работники телеканала во время обстрелов не пострадали. Также Петрук уточнила, что ночью Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Киеву, использовав ракеты Х-101, "Калибр" и дроны "Шахед".

"Нам не позволили приблизиться к зданию, чтобы показать вам, как выглядит офис после российского обстрела. Но я уверена, что видео с места происшествия вы увидите позже. Сегодня под обстрел попали не только Киев, но и Уманский район", — добавила она.

"Комментарии" уже писали, что Россия изменила стратегию своих ракетных атак на Украину, увеличив использование баллистических ракет. В то же время враг модернизирует свои ракеты и дроны, заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.



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