Ракетный удар по Запорожью: сообщили новые подробности

Стало известно, что возросло число погибших от ракетных обстрелов жилого дома в Запорожье. В результате очередного преступления российских кафиров погибло уже 13 мирных жителей, среди них есть ребенок. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко .

Известно, что от российских обстрелов уже пострадали 89 мирных жителей, среди них 11 детей, получивших ранения разной степени. Кроме того, существует угроза, что жилой дом может полностью обрушиться.

"В настоящее время продолжаются спасательно-поисковые работы. Продолжают людей доставать из-под завалов. Существует угроза полного разрушения дома", — сообщил Кирилл Тимошенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что президент отреагировал на теракт россиян в Запорожье, где погибли 12 человек. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что россиян, виновных в теракте в Запорожье 9 октября, в результате которого погибли 12 человек, ожидает наказание российских оккупантов. Снова жестокие удары по мирным людям. В жилые дома прямо посреди ночи. Уже сейчас известно о 12 погибших. 49 пострадавших в больнице, из них 6 детей отреагировал Владимир Зеленский. Глава государства назвал бесчеловечно и террористами, заявив, что придется отвечать не только исполнителям, но и тем, кто отдал этот приказ. Всем этим людям придется отвечать как перед законом, так и перед людьми. Стоит отметить, что в ночь на 9 октября Россия совершила атаку по Запорожью, выпустив десяток ракет.