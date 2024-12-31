Ракетный удар по Украине: Россия сообщила, куда били

Сегодня утром оккупанты нанесли удары баллистическими, крылатыми, гиперзвуковыми ракетами и "шахедами" по Украине. Удары пришлись по Киевщине и Сумщине, гражданским объектам, о чем сообщали местные ОВА.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Тем не менее россияне продолжают оправдывать свой терроризм, сочиняя об "ударах по военным объектам".

Так, прокремлевское информагентство "РИА-новости" заявило, что "удары нанесены утром по юго-восточной окраине Киева, вероятно, по одному из штабов или иностранным военным, сообщили РИА Новости в пророссийском сопротивлении".

Напомним, сегодня утром вся Украина "красная" из-за воздушной тревоги. Было объявлено о пусках баллистики, ракет с самолетов Ту-22МЗ, крылатых ракет по тактической авиации, "шахедов", а также об угрозе баллистического вооружения из Астраханской области, Капустиного Яра, именно оттуда оккупанты могут запустить баллистическую ракету большой дальности "Орешник".

В Киеве сообщают о взрывах и работе ПВО. Борты Ту-22МЗ совершили пуски ракет, по данным мониторинговых каналов, все ракеты летели на Шостку Сумской области.

По данным КГВА, в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По проверяемой информации, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушение отсутствуют. Информация о пострадавших не поступала.

Также В Шостке на Сумщине повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, разрушены отдельные объекты инфраструктуры в результате российской атаки, — ОВА.

По данным блогера с ником "Николаевский Ванек", было 8 бортов ТУ-22М3 (4 из Оленьи, 4 из Энгельса) – все работали по Шостке. По Киеву и Василькову был предварительно комбинирован удар Искандерами и 6 управляемыми авиационными ракетами.