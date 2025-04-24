Ракетный удар по Украине и отчаяние: к Зеленскому теперь только два вопроса

Большинство украинцев переполняют боль и сожаление после массированной ракетной атаки россиян. Однако вместо кучи бранных слов, банальностей и эмоций в адрес врагов и Трампа, содержательными могут быть только 2 вопроса. Об этом у себя в Facebook пишет известный блоггер, телеведущий Богдан Буткевич.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

Журналист отмечает первый вопрос: где мы будем брать ракеты для ПВО, именно ПВО и чем будем сбивать российские ракеты в случае полного разрыва со Штатами? Второй вопрос: когда уж наши дроны, о ракетах нет смысла писать, смогут нанести удар возмездия по Москве?

По словам журналиста, очень хотелось бы услышать ответы на эти вопросы от президента Владимира Зеленского.

"...О том, нафига он (Владимир Зеленский – ред.) сегодня улетел в ЮАР – союзника Китая, я даже и спрашивать не буду", – отметил Богдан Буткевич.

Читайте на портале "Комментарии" — в украинской столице до сих пор продолжается спасательная операция в Святошинском районе после атаки российских войск. Под завалами может находиться еще до 10 человек. Такую информацию в интервью "Радио Свобода" озвучил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Министр отметил, что в Святошинский район было попадание ракеты. Обломки ракеты изъяли на экспертизу. По словам Игоря Клименко, пока подтверждена гибель восьми человек. Девятая жертва – это остатки тел, отправившихся на судебно-медицинскую экспертизу.

Министр добавил, что из одной семьи могли погибнуть сразу два ребенка. Министр рассказал, что есть предварительные данные около 10 человек, которые могут находиться под завалами. Эта информация требует подтверждения, что поиск людей продолжается.

Также издание "Комментарии" сообщало – с начала масштабного вторжения российских войск в Украину страна-агрессор убила 13 тысяч гражданских людей. Из этого количества – 618 детей. Такое заявление на конференции "Ukraine: Reinvent. Innovate. Leapfrog" в Украинском доме в Вашингтоне сделал премьер-министр Денис Шмигаль.



