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Ракетный удар и волна террора: на что еще РФ пойдет перед переговорами в Стамбуле

Украину ждет новая волна террора перед переговорами в Стамбуле

сегодня, 15:49
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Ткачик Олеся

Российский диктатор Владимир Путин, предложив прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, пытается навязать свое видение завершения войны и условий мирного урегулирования. В то же время Россия продолжает атаковать мирные украинские города и готовит новую волну ударов по критической инфраструктуре Украины, рассказал генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Ракетный удар и волна террора: на что еще РФ пойдет перед переговорами в Стамбуле

Владимир Путин

По его словам, Путин пытается демонстрировать свою позицию хозяина ситуации, пытаясь диктовать условия Украины, Европы и США. В ответ на мирные инициативы он лишь усугубляет удары дронами и ракетные атаки. Диктатор прибегает к силовому давлению, считая, что после парада в Москве 9 мая, а также прибытия китайского лидера Си Цзиньпина и других иностранных гостей он получил глобальную поддержку.

Маломуж подчеркнул, что Путин не готов к компромиссам в будущих мирных инициативах, несмотря на публичное предложение возобновить переговоры 15 мая в Стамбуле. По мнению генерала, российский диктатор будет навязывать свои условия как по перемирию, так и к завершению войны, продолжая реализовывать свои стратегические планы на фронте. Это может привести к ужесточению атак по всей линии боевых действий.

Генерал отметил, что после окончания объявленного Россией трехдневного "перемирия" по случаю 9 мая российские войска возобновили атаки дронами по Украине. За последние дни обстрелы возобновились даже в столице, что свидетельствует о стремлении Путина принудить Украину к переговорам из-за силового давления и террора.

"Уже 15 мая он предлагает начать мирные переговоры, но к этому времени российские войска будут снова наносить удары дронами, и есть большая вероятность ракетных ударов, чтобы усилить террор Украины", — подчеркнул Маломуж.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин перед переговорами в Стамбуле планирует ударить по Украине ракетами, чтобы принудить к миру.




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Источник: https://uatv.ua/uk/kreml-pokazovo-initsiyuye-peregovory-ale-prodovzhuye-ataky-ta-gotuye-novi-udary-po-ukrayini-malomuzh/
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