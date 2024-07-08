Ракетные удары РФ по Украине: сколько людей погибло, ранено и спасено из-под обломков

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Лиля Воробьева
Ракетный удар по Украине (фото из открытых источников)
Актуальная информация о последствиях массированного ракетного удара по территории Украины 8 июля такова:
К спасательным работам по всей Украине привлечены 619 спасателей и 132 единицы техники.
Напомним, что ранее "Комментарии" писали о том, что в 18:00 возросло количество погибших и пострадавших в столице. В Киеве на вечер было известно о 22 погибших в результате ракетного удара российских оккупантов, среди которых двое детей. Об этом сообщает глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Он также добавил, что известно о 82 пострадавших в результате российских обстрелов столицы.
Также "Комментарии" писали о том, когда Россия может повторить кровавую ракетную атаку по Украине . Следующая массированная ракетная атака РФ по Украине может состояться через месяц, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Коваленко указал на схожесть удара 8 июля с атакой в начале июня, когда было использовано более 50 ракет. По его словам, сегодня у нас 8 июля, поэтому, скорее всего, у российских оккупантов периодичность массированных атак — месяц. По его мнению, следующая массированная атака агрессора может произойти примерно через месяц.
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isabella ethan
сегодня, 04:18
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