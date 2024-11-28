Ракетные удары по Украине: сколько в России еще ресурсов для массированных атак

28 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине, использовав несколько десятков ракет и беспилотников. Вероятно, у России еще есть ресурсы на подобные атаки по Украине до конца зимы.

Массированная атака России по Украине. Фото из открытых источников

Руководитель центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко заявил, что Россия не будет менять свою стратегию и будет атаковать Украину весь зимний период.

"У россиян есть ресурс на такие атаки до конца зимы. Стратегию они не планировали менять, делая запасы. Украина тоже бьет, будет бить и отбиваться", — указывает Коваленко.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также указывает, что Россия сделала запасы ракет именно для ударов по Украине в холодный период года. По его словам, это также обусловлено помощью, которую Россия получила со стороны Северной Кореи.

"Россияне продолжают тактику террора. Они производили запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре, для войны с гражданскими во время холодов, в течение зимы. Они воюют даже с детьми", — заявил Ермак.

Вместе с тем Ермак подчеркнул, что "Украина имеет чем ответить" на российские массированные атаки по Украине.

Приблизительные маршруты ракет и беспилотников во время массированной атаки РФ по Украине 28 ноября

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что не только удары были по Украине, также серия взрывов прозвучала на территории России.

Также "Комментарии" писали о том, где произошли попадания после массированного ракетного удара по Украине 28 ноября. Основными целями РФ стали объекты энергетической инфраструктуры в Волынской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Киевской, Житомирской и других областях.