Ракетные удары по Украине: появились новые подробности последствий

55 человек получили ранения, а 10 погибли из-за массированных ракетных ударов России. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление представителя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, полковника службы гражданской защиты Александра Хорунжего во время брифинга.

Ракетные удары по Украине (иллюстративный фото из открытых источников)

В ГСЧС сообщили, что россияне ракетами и артиллерией обстреляли восемь областей Украины и столицу. В частности Донецкую, Запорожскую, Киевскую, Харьковскую, Кировоградскую, Львовскую, Херсонскую и Винницкую области. Больше всего досталось Киеву и области.

"В результате массированных обстрелов погибли 10 человек, травмированы 55 человек. Повреждены 36 объектов. Среди них — объекты энергетики, частные жилые дома, многоквартирные жилые дома", — сообщил Хорунжий.

Кроме того, он заявил, что по сообщению "Укрэнерго" в Украине все еще сохраняется критическая ситуация в энергетической отрасли. В настоящее время продолжаются работы по переподключению электроподстанций во всех регионах Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что 90% Молдовы осталось без света из-за российских обстрелов Украины. Около 90% потребителей в Молдове остались без света из-за ракетных ударов России по энергетическим объектам Украины. Следовательно, в Министерство иностранных дел Молдовы вызвали российского посла. Об этом сообщил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску. По информации Ника Попеску, 23 ноября в Молдове перестали ездить троллейбусы, не работали светофоры, не было водоснабжения. Дипломат заявил, что Россия специально атаковала Украину, чтобы навредить, в том числе, и Молдове. Кроме того, он допустил, что в его стране может случиться гуманитарный кризис, ведь некоторые люди могут уехать из страны из-за проблем со светом и газом.