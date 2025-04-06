Ракетные атаки по Украине стали гораздо опаснее: на что теперь делает акцент Путин

Россия изменила стратегию своих ракетных атак на Украину, увеличив использование баллистических ракет. В то же время враг модернизирует свои ракеты и дроны, заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Тактика применения действительно меняется. Враг активно обновляет свою технику. Например, дроны "Шахед" с осени 2022 года претерпели изменения в дизайне — они стали черными и получили ряд усовершенствований, в том числе относительно навигации и спутниковых систем", — отметил Игнат.

Он также добавил, что Россия продолжает модернизировать баллистические ракеты. После получения системы ПВО Patriot Украина смогла уничтожать ракеты "Кинжал" и "Искандер", но теперь это стало сложнее из-за улучшения российских ракет. Украина делится этой информацией с западными партнерами для усовершенствования их зенитных систем.

"С начала 2024 года Россия увеличила использование баллистических ракет в общем количестве запусков. Крылатых ракет стало меньше, а баллистических — больше, ведь их труднее сбивать системами Patriot", — добавил Игнат.

Напомним, что этой ночью Россия совершила очередную атаку на Украину, используя дроны и ракеты разных типов, в частности баллистические.

Николаев и Сумы стали мишенями для дронов, что повлекло повреждения и пожары.

Кроме того, Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами, что привело к пожару в трех районах столицы. В результате погиб мужчина, три человека получили ранения. Также были нанесены удары по Киевской области ракетами и дронами.

Ранее "Комментарии" писали, что правитель Кремля Владимир Путин сейчас максимизирует ставки в войне против Украины, но ему хорошо известно, что время на достижение своих целей ограничено из-за серьезных проблем в российской экономике. Такое мнение высказал Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследования России в интервью OBOZ.UA.