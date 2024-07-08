Ракетная атака на столицу: в городе объявили день траура по жертвам ракетной атаки

Во вторник, 9 июля, в Киеве объявлен траур по погибшим в результате утренних ракетных ударов РФ по городу. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Атака на Киев (фото из открытых источников)

"Городские власти объявляют 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты Киева", — отметил Кличко в своем заявлении.

В рамках этого дня траура в столице будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях. Мэрия также рекомендует опустить государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности. Кроме того, 9 июля в городе запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.

По его словам, разбор завалов в столице продолжается. Предварительно в Киеве погибли 20 человек. Около 100 пострадали.

Напомним, что "Комментарии" писали о первой реакции мировых лидеров на российскую атаку по детской больнице. Мировые лидеры отреагировали и осудили российский ракетный удар по Украине, в том числе попадание российских ракет по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Большинство политиков ответили на сообщение президента Владимира Зеленского в соцсетях с последствиями ракетного удара по больнице.

Премьер Эстонии Кая Каллас назвала кадры с последствиями российского удара по детской больнице шокирующими и заявила, что военные преступники должны быть наказаны. Лидер Молдовы Мая Санду заявила, что Россия совершает негуманно атакуя гражданские объекты, в том числе больницы в Украине.

Президент Чехии Петр Павел считает, что удар по детской больнице лишь подтверждает, что Россия не остановится ни перед чем. Глава МИД Чехии Ян Липовский указал, что Россия своими действиями демонстрирует отсутствие желания идти к мирным переговорам.

