Радослав Сикорский объяснил, когда закончится война в Украине

Война в Украине завершится только тогда, когда Россия прекратит агрессию. Если Украина сложит оружие, это будет конец не только войны, но и самого государства. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью для Голоса Америки , объясняя, почему мир не может быть достигнут на условиях России.

Война закончится, когда Путин сдастся, - министр иностранных дел Польши

"Все хотят мира. Если бы Украина капитулировала, был бы мир. Путин тоже хочет мира. Вопрос в том, на каких условиях", — подчеркнул Сикорский.

Он подчеркнул, что настоящий конец войны возможен только тогда, когда Путин признает, что совершил стратегическую ошибку, и откажется от своих амбиций.

Министр подчеркнул, что Путин хочет мира, но только такого, который позволит ему закрепить свои достижения. Однако эти условия неприемлемы для Украины и международного сообщества.

Он считает, что Запад, в том числе США и Европа, вместе с Украиной имеют лучшие позиции, чем кажется Путину.

"Он действительно ближе к этому, чем притворяется. Он — самохвалец... Он пытается взять на себя роль в гипотетических переговорах, но США, Европа и Украина имеют более сильные карты, чем он думает", — сказал Сикорский.

Ранее "Комментарии" писали, что применение новой межконтинентальной баллистической ракеты для удара по украинскому городу Днепр свидетельствует не только об эскалации, но и критическом состоянии российской военной стратегии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью "Голосу Америки".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле объяснили угрозы и Путина союзникам Украины. После того, как Путин хвастаясь новой ракетой "Орешник" начал угрожать странам Запада. его спикер Песков принялся объяснять главный сигнал в обращении Путина к западным лидерам. Слова кремлевского спикера цитируют российские СМИ.