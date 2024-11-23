Радослав Сикорский объяснил, когда закончится война в Украине

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Черновалова Кристина
Война в Украине завершится только тогда, когда Россия прекратит агрессию. Если Украина сложит оружие, это будет конец не только войны, но и самого государства. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью для Голоса Америки , объясняя, почему мир не может быть достигнут на условиях России.
Война закончится, когда Путин сдастся, - министр иностранных дел Польши
Он подчеркнул, что настоящий конец войны возможен только тогда, когда Путин признает, что совершил стратегическую ошибку, и откажется от своих амбиций.
Министр подчеркнул, что Путин хочет мира, но только такого, который позволит ему закрепить свои достижения. Однако эти условия неприемлемы для Украины и международного сообщества.
Он считает, что Запад, в том числе США и Европа, вместе с Украиной имеют лучшие позиции, чем кажется Путину.
Ранее "Комментарии" писали, что применение новой межконтинентальной баллистической ракеты для удара по украинскому городу Днепр свидетельствует не только об эскалации, но и критическом состоянии российской военной стратегии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью "Голосу Америки".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле объяснили угрозы и Путина союзникам Украины. После того, как Путин хвастаясь новой ракетой "Орешник" начал угрожать странам Запада. его спикер Песков принялся объяснять главный сигнал в обращении Путина к западным лидерам. Слова кремлевского спикера цитируют российские СМИ.
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