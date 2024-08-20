Рада запретила российскую церковь: почему для этого понадобилось 30 лет

Для того, чтобы в Украине запретили российскою церковь, на головы людей должны были начать падать российские ракеты, заявил политический эксперт, офицер ВСУ Николай Мельник.

Депутаты запретили деятельность русской церкви в Украине. Фото из открытых источников

"Когда мы говорили, что УПЦ МП – враги, работающие на Россию, – они смеялись. Когда мы требовали ее уничтожения на территории Украины – нас называли радикалами и "воинственным меньшинством". Когда их задницы почувствовали российские ракеты – они запретили УПЦ МП", – отметил Николай Мельник.

Как известно, Верховная Рада 265 голосами поддержала запрет УПЦ МП.

"С победой тех, кто 30 лет вел войну с врагом и наконец добился победы", – добавил политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что взятие ВСУ под контроль города Льгов в Курской области даст реальную возможность перерезать логистику россиянам на стратегическом уровне, считает военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. "Наша авиация бомбит объекты на территории РФ, это уже было официально признано. Здесь еще возникает вопрос: где мы набрали управляемых авиабомб, чтобы бомбить территорию РФ? Ведь речь была о том, что мы от западных союзников вроде бы получаем лишь 100-130 единиц разных авиабомб в месяц, поэтому больше там не выжмешь, а собственного вооружения у нас нет. А здесь случаются какие-то чудеса, то есть в условиях превосходства противника в воздухе наша авиация управляемым авиационным вооружением бьет по российской инфраструктуре", — прокомментировал военный эксперт.

Также портал "Комментарии" писал, что российские захватчики продвинулись на Покровском направлении в сторону города Селидово и подошли к террикону между селами Михайловкой и Мариновкой. Как пишет военный "Айдар" Станислав Бунятов, если оккупанты закрепятся там, то "будет очень грустно". Российские провоенные паблики отмечают, что это господствующая высота над Селидовым. Офицер с позывным "Алекс" сообщает, что россияне уже в полутора километрах от соседней Новогродовки и ссылают туда диверсионно-разведывательные группы.

