Рада внесла очередные изменения в мобилизацию: детали

Верховная Рада Украины продлила до 5 июня срок прохождения повторной ВЛК для той категории военнообязанных, которые раньше были "ограниченно годными". Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

" Ограниченно пригодные до 25 лет НЕ ОБЯЗАНЫ проходить повторную ВЛК", – отметил нардеп.

Напомним, в марте 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон, отменивший статус "ограниченно пригодный к военной службе". Теперь те, кто имел этот статус, должны пройти повторное медицинское освидетельствование для определения своей пригодности к службе.

Согласно изменениям в законодательстве, статус "ограниченно подходящий" больше не применяется. Чтобы определить актуальное состояние вашей пригодности к военной службе, необходимо было пройти повторное медицинское освидетельствование в ВЛК до 5 февраля 2025 года.

Теперь при медицинском осмотре определяются следующие ступени пригодности:

пригоден

К военной службе – вы остаетесь пригодным для выполнения как боевых, так и небоевых задач. Ваше назначение зависит от Приложения 3 Приказа МОУ №402, где указаны исключения.

К службе в виде Вооруженных Сил Украины – вы пригодны к службе в подразделениях морской пехоты, Десантно-штурмовых войсках, подводных лодках, специальных сооружениях и т.д.

Для службы в военных частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах и других вспомогательных структурах – вы пригодны для службы в логистических, медицинских и других подразделениях, но не в специальных или боевых подразделениях.

непригоден

К службе в виде Вооруженных Сил Украины или по военной специальности определяется непригодность к специализированным подразделениям, таким как Десантно-штурмовые войска или подводные лодки.

К военной службе с пересмотром через 6–12 месяцев – во время военного положения такие военнослужащие увольняются из запаса, но имеют возможность пересмотра состояния здоровья.

Для военной службы с исключением из военного учета – дает право на увольнение со службы и исключение из учета. При желании можно подать рапорт на продление службы в соответствии с Приказом МОУ №410.