Принятый Верховной Радой закон об ослаблении ответственности для военнослужащих, впервые самовольно покинувших часть, окажет негативное влияние на дисциплину в армии, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В Украине приняли новый закон о СЗЧ. Фото из открытых источников

"Закон об ослаблении ответственности за СОЧ считаю вредным и опасным для армии. Не может быть разрешений "один раз сходить в СОЧ". Это приведет к злоупотреблениям и выглядит как провокация по отношению к тем, кто также не прочь был бы использовать такую возможность, но терпел и ждал отпусков. Теперь оказывается, что беглецы извинены, то почему бы так всем не сделать?!", — подчеркнул Максим Жорин.

По мнению офицера ВСУ, новый закон о СОЧ – это реальная проблема для командиров, потому что порядок и дисциплина напрямую влияют на боеспособность подразделений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская оборона в Донецкой области осталась без снарядов и солдат после наступления ВСУ на Курскую область РФ. Как сообщает издание The Financial Times, Курская операция ВСУ ускорила наступление России на Донбассе. "Это произошло, в частности, из-за снятия с этого участка фронта до 10 тысяч украинских военных, среди которых и элитные десантно-штурмовые подразделения", — пишет издание. Украинские офицеры, сейчас воюющие на российской территории, рассказали, что приоритет в обеспечении боеприпасами и солдатами теперь отдается Курскому направлению.

Также портал "Комментарии" писал, что пока Росстат отчитывается о единицах процентов инфляции в РФ, российские потребители испытывают полноценный инфляционный шок. Накопленная с начала войны инфляция в РФ, рассчитанная по реальной потребительской корзине граждан, в июле достигла 71,4%. На столько вырос индекс цен на повседневные товары (FMCG), включая пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, лекарства и одежду, с февраля 2022 года, следует из подсчетов исследовательского холдинга "Ромир".