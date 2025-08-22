logo

BTC/USD

115935

ETH/USD

4748.19

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

47.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Работник "Укрзализныци" работал на фсб: что делал
commentss НОВОСТИ Все новости

Работник "Укрзализныци" работал на фсб: что делал

СБУ задержала в Харьковской области работника «Укрзализныци», который работал на ФСБ и шпионил за военными эшелонами и оборонными позициями ВСУ

22 августа 2025, 19:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного агента ФСБ, действовавшего на Харьковщине. Задержанным оказался 48-летний инженер-монтажник местного филиала "Укрзализныци". Во время ремонтных работ на пограничных участках он собирал данные о военных эшелонах, двигавшихся на восток, в том числе количество техники, маршруты и виды вооружения.

Работник "Укрзализныци" работал на фсб: что делал

Российский шпион

Кроме того, железнодорожник отмечал в Google-картах оборонные позиции и другие важные объекты украинских военных. Весь собранный массив информации он посылал через мессенджер своему куратору из ФСБ. По данным следствия, эти сведения враг планировал использовать для подготовки новых ракетных и дроновых ударов по Харьковщине.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность на начальном этапе и провели обыски по месту жительства подозреваемого. У него изъяли смартфон с перепиской с российскими спецслужбами. Установлено, что он попал в поле зрения ФСБ после публикации антиукраинских комментариев в пророссийских телеканалах.

Злоумышленнику объявлено подозрение по статье о государственной измене в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операция проводилась сотрудниками СБУ Харьковщины под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что немецкий журнал Der Spiegel посвятил центральный материал последнего выпуска теме будущего мира в Украине. Издание рассматривает Дональда Трампа как нового игрока в роли "миротворца", от которого сейчас будет в значительной степени зависеть дальнейшее развитие событий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-zaliznychnykaahenta-fsb-yakyi-shpyhuvav-za-viiskovymy-eshelonamy-na-skhodi-ukrainy
Теги:

Новости

Все новости