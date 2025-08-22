Работник "Укрзализныци" работал на фсб: что делал

Рубрики
Служба безопасности Украины разоблачила еще одного агента ФСБ, действовавшего на Харьковщине. Задержанным оказался 48-летний инженер-монтажник местного филиала "Укрзализныци". Во время ремонтных работ на пограничных участках он собирал данные о военных эшелонах, двигавшихся на восток, в том числе количество техники, маршруты и виды вооружения.
Российский шпион
Кроме того, железнодорожник отмечал в Google-картах оборонные позиции и другие важные объекты украинских военных. Весь собранный массив информации он посылал через мессенджер своему куратору из ФСБ. По данным следствия, эти сведения враг планировал использовать для подготовки новых ракетных и дроновых ударов по Харьковщине.
Правоохранители задокументировали преступную деятельность на начальном этапе и провели обыски по месту жительства подозреваемого. У него изъяли смартфон с перепиской с российскими спецслужбами. Установлено, что он попал в поле зрения ФСБ после публикации антиукраинских комментариев в пророссийских телеканалах.
Злоумышленнику объявлено подозрение по статье о государственной измене в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Операция проводилась сотрудниками СБУ Харьковщины под процессуальным руководством областной прокуратуры.