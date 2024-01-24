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"Работают лучшие из лучших": генерал-майор Яцюк рассказал, как готовят бойцов спецподразделения "Омега"

Подготовка бойцов спецподразделения "Омега" включает в себя высокотехнологичные методы и упражнения

24 января 2024, 23:05
Автор:
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Марьян Ощановский
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Об элитных силах Национальной гвардии Украины известно не так много, однако их уникальные операции станут частью мировой истории. Спецназначение подразделения "Омега" является невидимой силой, которая проводит уникальные операции в тылу врага. Об этом в интервью ТСН рассказал начальник Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины, генерал-майор Павел Яцюк, передает портал "Комментарии".

"Работают лучшие из лучших": генерал-майор Яцюк рассказал, как готовят бойцов спецподразделения "Омега"

Спецназовцы подразделения "Омега" показали свою эффективность на войне с РФ. Фото из открытых источников

"Все знают, что „Омега“ — это спецподразделение, которое до начала полномасштабной агрессии проводило много разных соревнований и собраний среди спецназов других силовых структур и правоохранительных органов. Мы пересекались, все видят, что это элитное подразделение, где работают лучшие… Пожалуй, самый тяжелый этап – это конечный этап подготовки, когда идет экзаменационный отбор. В конце базового курса проводится ряд испытаний и определяется подходит человек или нет", — рассказал генерал-майор.

По словам Павла Яцюка, отбор у подразделения "Омега" самый строгий, а подготовка включает высокотехнологичные методы и упражнения, превосходящие стандартные требования.

"Спецназовцы „Омега“ становятся не только воинами, но и вышколенными стратегами и мастерами тактики. Они выполняют задачи в условиях наивысшего риска и демонстрируют беспрецедентный профессионализм", — подчеркнул военный.

Генерал-майор отметил, что бойцом "Омеги" может стать только сильный, выносливый, профессиональный, порядочный, патриотический человек.

"Работа подразделения признается одним из самых эффективных элементов оборонной системы страны, который усовершенствует свое мастерство и повышает стандарты военной элиты. Спецназовцы играют ключевую роль в российско-украинской войне, прокладывая путь для победы и защищая национальную безопасность Украины", — добавил Павел Яцюк.

Присоединяйся к Центру специального назначения "Омега", заполнив анкету.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5BJ62typvkM&t=0s
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