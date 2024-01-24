"Работают лучшие из лучших": генерал-майор Яцюк рассказал, как готовят бойцов спецподразделения "Омега"

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Марьян Ощановский
Об элитных силах Национальной гвардии Украины известно не так много, однако их уникальные операции станут частью мировой истории. Спецназначение подразделения "Омега" является невидимой силой, которая проводит уникальные операции в тылу врага. Об этом в интервью ТСН рассказал начальник Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины, генерал-майор Павел Яцюк, передает портал "Комментарии".
Спецназовцы подразделения "Омега" показали свою эффективность на войне с РФ. Фото из открытых источников
По словам Павла Яцюка, отбор у подразделения "Омега" самый строгий, а подготовка включает высокотехнологичные методы и упражнения, превосходящие стандартные требования.
Генерал-майор отметил, что бойцом "Омеги" может стать только сильный, выносливый, профессиональный, порядочный, патриотический человек.
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