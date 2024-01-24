"Работают лучшие из лучших": генерал-майор Яцюк рассказал, как готовят бойцов спецподразделения "Омега"

Об элитных силах Национальной гвардии Украины известно не так много, однако их уникальные операции станут частью мировой истории. Спецназначение подразделения "Омега" является невидимой силой, которая проводит уникальные операции в тылу врага. Об этом в интервью ТСН рассказал начальник Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины, генерал-майор Павел Яцюк, передает портал "Комментарии".

Спецназовцы подразделения "Омега" показали свою эффективность на войне с РФ. Фото из открытых источников

"Все знают, что „Омега“ — это спецподразделение, которое до начала полномасштабной агрессии проводило много разных соревнований и собраний среди спецназов других силовых структур и правоохранительных органов. Мы пересекались, все видят, что это элитное подразделение, где работают лучшие… Пожалуй, самый тяжелый этап – это конечный этап подготовки, когда идет экзаменационный отбор. В конце базового курса проводится ряд испытаний и определяется подходит человек или нет", — рассказал генерал-майор.

По словам Павла Яцюка, отбор у подразделения "Омега" самый строгий, а подготовка включает высокотехнологичные методы и упражнения, превосходящие стандартные требования.

"Спецназовцы „Омега“ становятся не только воинами, но и вышколенными стратегами и мастерами тактики. Они выполняют задачи в условиях наивысшего риска и демонстрируют беспрецедентный профессионализм", — подчеркнул военный.

Генерал-майор отметил, что бойцом "Омеги" может стать только сильный, выносливый, профессиональный, порядочный, патриотический человек.

"Работа подразделения признается одним из самых эффективных элементов оборонной системы страны, который усовершенствует свое мастерство и повышает стандарты военной элиты. Спецназовцы играют ключевую роль в российско-украинской войне, прокладывая путь для победы и защищая национальную безопасность Украины", — добавил Павел Яцюк.

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