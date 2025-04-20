Работает ли "пасхальное перемирие" Путина: в DeepState дали ответ

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Slava Kot
Аналитический ресурс DeepState опросил около полусотни военных, находящихся вблизи линии фронта о ситуации в первые часы после "пасхального перемирия", которое неожиданно озвучил российский диктатор Владимир Путин.
Ситуация на фронте
Вечером 19 апреля Владимир Путин объявил о начале "пасхального перемирия" с 18:00. Однако, несмотря на заявления российского диктатора и согласно DeepState, украинские военные "не чувствуют" прекращения огня со стороны российской армии.
DeepState описал об обстрелах, прилетах артиллерии, ударах дронами, штурмовых действиях на разных направлениях фронта в первые три часа объявленного Путиным "пасхального перемирия".
Аналитический ресурс отмечает, что перемирие не должно быть односторонним и о таких вещах нужно договариваться раньше. В DeepState считают, что Путин объявил о "пасхальном перемирии" специально, как часть политики к США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал предложение Путину в ответ на "пасхальное перемирие".
Также "Комментарии" писали о возможности перемирия в Украине к Пасхе.
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