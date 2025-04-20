Работает ли "пасхальное перемирие" Путина: в DeepState дали ответ

Аналитический ресурс DeepState опросил около полусотни военных, находящихся вблизи линии фронта о ситуации в первые часы после "пасхального перемирия", которое неожиданно озвучил российский диктатор Владимир Путин.

Ситуация на фронте

Вечером 19 апреля Владимир Путин объявил о начале "пасхального перемирия" с 18:00. Однако, несмотря на заявления российского диктатора и согласно DeepState, украинские военные "не чувствуют" прекращения огня со стороны российской армии.

DeepState описал об обстрелах, прилетах артиллерии, ударах дронами, штурмовых действиях на разных направлениях фронта в первые три часа объявленного Путиным "пасхального перемирия".

"То есть на отдельных участках действительно тишина, но сегодня еще суббота, а враг на выходные по всей линии столкновения дает отдохнуть большой части личного состава", — указывают в DeepState.

Аналитический ресурс отмечает, что перемирие не должно быть односторонним и о таких вещах нужно договариваться раньше. В DeepState считают, что Путин объявил о "пасхальном перемирии" специально, как часть политики к США.

"Враг пытается сделать картинку для "американских партнеров", чтобы показать, какой он "миротворец" и что он способен самостоятельно остановить боевые действия — участие Украины необязательно в таком случае. В случае, если наши будут стрелять в ответ, а ответ будет даваться, то нас обвинят в нарушении договоренностей, о которых мы не договаривались", — заключает DeepState.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал предложение Путину в ответ на "пасхальное перемирие".

Также "Комментарии" писали о возможности перемирия в Украине к Пасхе.