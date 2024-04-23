Пытаемся удержать Донбасс. Военный откровенно рассказал, что крайне необходимо фронту

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Ткачик Олеся
Для Украины помощь США — это единственная положительная новость в этом году, считает Егор Фирсов. По его словам, именно она дает надежду, а надежда – дает силы. Вопрос только во времени, сколько придется держаться, пока помощь дойдет.
Егор Фирсов
При этом, по его словам, кроме людей в Силах обороны очень ждут боеприпасов для всех видов оружия.
Еще одним приоритетом, по его словам, являются средства РЭБ и управление РЭБом, ибо когда нет коммуникации и управления средствами – несогласованность может приводить к катастрофам.
Также, по его словам, на фронте очень ждут самолеты, ведь вражеские ФАБы продолжают падать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Конгрессе был принят законопроект о предоставлении помощи Украине в размере 61 млрд долларов. Чтобы помощь пошла, ее должны поддержать в Сенате, а после этого законопроект должен подписать президент Джо Байден. После этого помощь на фронт может быть доставлена из американских складов в Польше и Германии. Потому, отмечают эксперты, она будет поставлена максимально оперативно.
Впрочем, помощи от США ожидает и страна-агрессор Россия. Она уже начала наносить удары по железнодорожным соединениям, которые являются хабами в перевозке помощи.
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