Пылает арсенал врага: Украина ударила по составу боеприпасов в Брянской области

Вечером 28 июня подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли точный удар по военной инфраструктуре врага. Целью стали склады боеприпасов на территории русской Брянщины.

Украина ударила по складу боеприпасов РФ

В частности, поражен один из ключевых объектов — составы 1060 Центра материально-технического обеспечения (ранее — 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ). Объект расположен в Брянской области и обеспечивает значительную часть логистики для российских подразделений, задействованных в войне против Украины.



Факт поражения цели и масштабного пожара на территории объекта подтвержден. В настоящее время идет уточнение последствий удара — предположительно, детонировали большие объемы хранения боеприпасов.



Эта атака стала частью системного плана по снижению наступательного потенциала врага и выведению из строя его военно-экономической состоятельности. По словам источников в силовых структурах, такие операции не единичны, а будут только наращиваться в будущем.



Силы обороны Украины и дальше продолжают применять все имеющиеся средства для уничтожения тыловой инфраструктуры противника, заставляя Россию нести расходы и терять ресурсы, необходимые для продолжения войны.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Верховная Рада Украины работает над специальным законопроектом, который должен урегулировать проведение выборов после завершения войны. Об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук в эфире общенационального телемарафона.