logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пылает арсенал врага: Украина ударила по составу боеприпасов в Брянской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Пылает арсенал врага: Украина ударила по составу боеприпасов в Брянской области

Силы обороны Украины ударили по арсеналу окупантов в Брянской области — горят склады боеприпасов

29 июня 2025, 00:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Вечером 28 июня подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли точный удар по военной инфраструктуре врага. Целью стали склады боеприпасов на территории русской Брянщины.

Пылает арсенал врага: Украина ударила по составу боеприпасов в Брянской области

Украина ударила по складу боеприпасов РФ

В частности, поражен один из ключевых объектов — составы 1060 Центра материально-технического обеспечения (ранее — 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ). Объект расположен в Брянской области и обеспечивает значительную часть логистики для российских подразделений, задействованных в войне против Украины.

Факт поражения цели и масштабного пожара на территории объекта подтвержден. В настоящее время идет уточнение последствий удара — предположительно, детонировали большие объемы хранения боеприпасов.

Эта атака стала частью системного плана по снижению наступательного потенциала врага и выведению из строя его военно-экономической состоятельности. По словам источников в силовых структурах, такие операции не единичны, а будут только наращиваться в будущем.

Силы обороны Украины и дальше продолжают применять все имеющиеся средства для уничтожения тыловой инфраструктуры противника, заставляя Россию нести расходы и терять ресурсы, необходимые для продолжения войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Верховная Рада Украины работает над специальным законопроектом, который должен урегулировать проведение выборов после завершения войны. Об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук в эфире общенационального телемарафона.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/26026
Теги:

Новости

Все новости