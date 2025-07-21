Пятьдесят дней Трампа для Путина: стало известно, что может измениться за это время

Владимир Огрызко, руководитель Центра исследования России и бывший министр иностранных дел Украины, в эфире Radio NV выразил мнение, что через 50 дней, которые президент США Дональд Трамп дал Владимиру Путину для согласования на прекращение огня, Украина может накопить достаточно сил и средств для изменения ситуации в войне с РФ.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"От этих 50 дней я ожидаю, что Украина сможет накопить достаточно средств и сил для того, чтобы Россия почувствовала, что не она только может бомбить столицу другого государства. У меня такое единственное ожидание, которое, кажется, может сыграть очень серьезную роль в общей ситуации. Плюс эта удавка на шее дохлой российской экономики продолжает сжиматься".

Огрызко также отметил, что союзники Украины готовят новые санкционные пакеты против РФ, и хотя они не смогут окончательно уничтожить российскую экономику, все же будут серьезно сдерживать ее развитие.

"Я думаю, где-то к началу сентября комбинация из этих вещей будет уже достаточно сильно бить по ситуации в России. Поэтому, если мы будем наносить удары по российской глубинке и прерывать цепи поставок на фронт — это будет очень серьезный фактор, который будет влиять на ситуацию на фронте. И до этого если и санкции будут действовать, то в конечном счете это будет серьезно ситуацию там и помогать Украине", – добавил дипломат.

Он также предположил, что Трамп может отказаться от введения обещанных санкций против РФ, если Кремль создаст видимость переговорного процесса.

"Россия будет всячески доказывать Трампу, что все идет по его сценарию, а следовательно "к чему тогда принимать такие резкие меры" – жесткие санкции. И в этом контексте Украине важно показывать, что о процессе мирных переговоров речь не идет, что на самом деле их нет", – сказал Огрызко.

Он добавил, что западные партнеры часто считают факт переговоров между сторонами достижением, однако без реальных результатов это ничего не означает.

"Приведу аналогичный пример. Советско-американские переговоры об ограничении стратегических вооружений длились десятилетиями. Нас такой вариант устраивает? Абсолютно нет. А почему этот процесс длился десятилетиями? Потому что не было политической воли для того, чтобы договориться. Вот вам простой ответ, вот собственно это будет, что будет происходить переговоры, Трамп… а то, что нет результатов, так я же не виноват, я же предлагаю "устранить первопричины", а они не хотят "устранять", поэтому я буду бомбить их дальше. Поэтому ко мне никаких претензий не надо". Вот логика, которая на поверхности", – отметил он.

Огрызко также положительно оценил заявления Трампа о необходимости поставки оружия Украине.

"И те недвусмысленные его слова о том, "чего вы не бьете по столице и по Санкт-Петербургу", хотя потом их опровергали, они говорят о том, что в голове у Трампа все же происходят положительные изменения. Почему мы должны быть чрезвычайно рады и поддерживать их всесторонне", — подытожил дипломат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как Путин насмехается по мирным инициативам Трампа. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на очередную массированную атаку России по Украине, которая произошла в ночь на 21 июля. По словам польского дипломата, это сигнал, что российский диктатор Владимир Путин насмехается над мирными попытками президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине.

Радослав Сикорский в соцсети Х перепостил карту, показывающую движение ракет и дронов над территорией Украины во время атаки России. Свое сообщение он адресовал Трампу, который обозначился в сообщении и указал, что Путин смеется над президентом США за его попытки принести мир в Украину.