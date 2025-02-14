Пять ключевых пунктов плана Трампа об окончании войны в Украине

Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет сделали несколько заявлений, определяющих роль Соединенных Штатов в окончании войны в Украине. Трамп предусматривает большую ответственность Европы за помощь Украине, а также возможные временные территориальные уступки России.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Во время визита в Европу глава Минобороны США Пит Хегсет принял участие во встрече министров обороны НАТО в Брюсселе и посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности. Основываясь на многих заявлениях министра обороны, можно выделить некоторые ключевые пункты плана Трампа для окончания войны в Украине и роли США в этом процессе.

1. Украина не будет вступать в НАТО

Пит Хегсет в Брюсселе заявил, что "США не верят, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом договоренности с Россией". Подобную позицию высказал также Трамп, указавший, что членство Украины в НАТО считает "не практичным", хотя и сказал, что не против этого.

2. Украина должна довольствоваться "гарантией"

Как следствие, Украина не получит гарантий безопасности членства в НАТО во время или после мирных переговоров с Россией по окончании войны. Однако Хегсет подчеркнул, что вместо вступления в Альянс Киев должен получить другие гарантии безопасности.

3. Основные гарантии безопасности не от США

Пит Хегсет отметил, что Европа должна стать основным гарантом безопасности Украины, а не США. По его словам, Соединенные Штаты должны сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая.

"Защита безопасности Европы должна быть необходимостью для европейских членов НАТО. В рамках этого Европа должна предоставить Украине большую часть будущей помощи", — сказал Пит Хегсет.

4. США не будут отправлять свою армию в Украину

Руководитель Пентагона заявил, что США не будут посылать своих военных в Украину. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс после разговора Трампа с Путиным отметил, что у Вашингтона есть экономические и военные рычаги влияния на Москву, в частности вариант отправки войск в Украину "остается на столе",

5. Крым останется под российской оккупацией

Пит Хегсет озвучил позицию администрации Трампа, что планы возвращения Украины к границам 2014 года считаются "нереалистическими" и указал, что это "гонка к иллюзорным целям". В то же время, он заверил, что его страна стремится, чтобы Украина была суверенной и процветала.

Заявления министра обороны США спровоцировали шок у европейских политиков, пишет CNN, цитируя европейского чиновника по вопросам обороны. Хотя многие в НАТО не обязательно верят, что Украина может присоединиться к альянсу, учитывая политические реалии, они не говорят об этом публично, как это сделал Пит Хегсет. Они не хотят, чтобы в России создалось впечатление, что она может диктовать, кто может, а кто не может присоединиться к НАТО.

Бывший спикер Госдепа США Мэтью Миллер отметил, что Пит Хегсет потерял важный актив, ведь "просто отдал одну из главных точек давления еще до начала переговоров" с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на разговор Трампа с Путиным словами: "Это не очень приятно".

Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил о хорошей возможности закончить войну в Украине.