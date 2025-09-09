ПВО уже не спасет: Россия применяет новую тактику обстрелов Украины

Россия адаптирует ракетно-дроновые атаки таким образом, чтобы перегрузить противовоздушную оборону и поразить объект нападения. Для этого концентрируют внимание на одном или нескольких объектах одновременно.

Обстрел. Иллюстративное фото

Массированные удары дронами истощают ПВО перед главным ударом – так охарактеризовал новую тактику россиян военный аналитик Владислав Селезнев в эфире КИЕВ24.

По его словам, российские войска адаптируют свои атаки, объединяя дроны и ракеты для уничтожения конкретных целей. Он пояснил, что одна из первых дронов разрушает внешний периметр охраны, второй, третий, четвертый выхолащивает систему противовоздушной и противоракетной обороны, а другие работают над тем, чтобы разрушить все это оборудование,

которое находится на том или ином объекте.

"Кстати, не стоит недооценивать дроны. Их боевая часть достигает 90 кг, а это фактически эквивалент российскому КАБу весом 250 кг", — отметил эксперт.

По его словам, концентрируя удары по нескольким объектам, враг добивается результата, ведь система ПВО в Украине не всесильна. Эксперт отметил, что в мире нет системы ПВО, обеспечивающей 100% результат. Даже распиаренный "Железный купол" способен действовать на определенный процент враждебных целей. К тому же средства поражения более примитивны, чем те, которые использует Россия.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что враг готовил новые атаки по Киеву и Одессе и привлек агентов для подготовки ракетно-дроновых обстрелов. В Службе безопасности Украины сообщили, что вражеские агенты были задержаны. Фигуранты, по материалам дела, должны были выявить и передать оккупантам локации сил обороны.



