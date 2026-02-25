logo

ПВО Украины станет еще сильнее: стало известно о радикальном решении союзников
commentss НОВОСТИ Все новости

ПВО Украины станет еще сильнее: стало известно о радикальном решении союзников

Литва передает Украине 30 ракет в систему RBS-70 для усиления возможностей противовоздушной обороны

25 февраля 2026, 13:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Литва объявила о новой партии военной помощи Украине — речь идет о передаче ракет для переносного зенитного ракетного комплекса RBS-70. Об этом во время визита в Киев сообщил министр обороны Робертас Каунас, передает LRT.

ПВО Украины станет еще сильнее: стало известно о радикальном решении союзников

Фото: из открытых источников

По словам министра, Украина получит 30 ракет в систему RBS, что позволит усилить возможности противовоздушной обороны на фоне постоянных воздушных атак.

"Это оружие, которое срочно нужно Украине и которое поможет укрепить его противовоздушную оборону", — подчеркнул Каунас.

Кроме военной поддержки Вильнюс продолжает помогать Украине в энергетической сфере. В самые холодные месяцы января-февраля 2026 года литовская сторона передала 90 генераторов общей стоимостью более 2 миллионов евро. Сейчас готовятся новые поставки оборудования, в частности, дизельных генераторов, трансформаторов, электродвигателей и других технических средств, необходимых для восстановления электроснабжения и стабилизации энергосистемы.

Поддержка стран Балтии и их союзников продолжается. Ранее сообщалось, что Эстония направит 11 миллионов евро на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы НАТО PURL. В тот же день правительство Великобритания анонсировало новый пакет военной и гуманитарной помощи.

Портал "Комментарии" уже писал , что заявления Вашингтона относительно ударов по российскому порту в Новороссийске вызвали волну критики среди украинских экспертов. Политолог-международник Иван Лозовой назвал реакцию США проявлением двойных стандартов. По его мнению, позиция американской администрации свидетельствует о более снисходительном отношении к Москве, чем о последовательной поддержке государства, которое стало жертвой полномасштабной агрессии.



