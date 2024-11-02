logo

BTC/USD

69485.95

ETH/USD

2491.86

LTC/USD

69.43

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ПВО стало хуже сбивать "шахеды": Безуглая назвала неожиданную причину
commentss НОВОСТИ Все новости

ПВО стало хуже сбивать "шахеды": Безуглая назвала неожиданную причину

Марьяна Безуглая объяснила ухудшение качества уничтожения российских дронов переводами в пехоту военных с ПВО

сегодня, 22:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что украинские силы стали меньше сбивать российские дроны. По ее словам, причина падения этого показателя объясняется тем, что специалистов по противовоздушной обороне переводят в пехоту.

ПВО стало хуже сбивать "шахеды": Безуглая назвала неожиданную причину

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в Telegram высказала предположение об ухудшении работы украинского ПВО и уменьшении процента сбитых российских дронов "шахед".

"Шахеды стали сбивать хуже, заметили? ПВО переводят в пехоту", – считает Безуглая.

Согласно данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения использовала против Украины 6987 ударных беспилотников, которые чаще всего атаковали критическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Однако в октябре произошло значительное увеличение количества "шахедов" на войне в Украине. Как указывает Генштаб ВСУ в октябре, Россия атаковала 2023 беспилотниками. Украинские силы противовоздушной обороны сбили или подавили средствами РЭБ 1185 "шахедов". 738 дронов было локационно потеряно и их местонахождение неизвестно. Еще 29 российских беспилотников покинули воздушное пространство Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая заявила о "тупом управлении" главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам нардепки, в украинской армии процветает коррупция, создавшая "блатных", избегающих участия в боевых действиях.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая призвала президента Владимира Зеленского уволить генерала Александра Сырского. Народный депутат считает, что под руководством действующего главнокомандующего ВСУ "украинской армией руководят враги Украины".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости