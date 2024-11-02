ПВО стало хуже сбивать "шахеды": Безуглая назвала неожиданную причину

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что украинские силы стали меньше сбивать российские дроны. По ее словам, причина падения этого показателя объясняется тем, что специалистов по противовоздушной обороне переводят в пехоту.
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая в Telegram высказала предположение об ухудшении работы украинского ПВО и уменьшении процента сбитых российских дронов "шахед".
Согласно данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения использовала против Украины 6987 ударных беспилотников, которые чаще всего атаковали критическую инфраструктуру и гражданские объекты.
Однако в октябре произошло значительное увеличение количества "шахедов" на войне в Украине. Как указывает Генштаб ВСУ в октябре, Россия атаковала 2023 беспилотниками. Украинские силы противовоздушной обороны сбили или подавили средствами РЭБ 1185 "шахедов". 738 дронов было локационно потеряно и их местонахождение неизвестно. Еще 29 российских беспилотников покинули воздушное пространство Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая заявила о "тупом управлении" главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам нардепки, в украинской армии процветает коррупция, создавшая "блатных", избегающих участия в боевых действиях.
Также "Комментарии" писали, что Безуглая призвала президента Владимира Зеленского уволить генерала Александра Сырского. Народный депутат считает, что под руководством действующего главнокомандующего ВСУ "украинской армией руководят враги Украины".
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