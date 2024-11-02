ПВО стало хуже сбивать "шахеды": Безуглая назвала неожиданную причину

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что украинские силы стали меньше сбивать российские дроны. По ее словам, причина падения этого показателя объясняется тем, что специалистов по противовоздушной обороне переводят в пехоту.

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в Telegram высказала предположение об ухудшении работы украинского ПВО и уменьшении процента сбитых российских дронов "шахед".

"Шахеды стали сбивать хуже, заметили? ПВО переводят в пехоту", – считает Безуглая.

Согласно данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения использовала против Украины 6987 ударных беспилотников, которые чаще всего атаковали критическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Однако в октябре произошло значительное увеличение количества "шахедов" на войне в Украине. Как указывает Генштаб ВСУ в октябре, Россия атаковала 2023 беспилотниками. Украинские силы противовоздушной обороны сбили или подавили средствами РЭБ 1185 "шахедов". 738 дронов было локационно потеряно и их местонахождение неизвестно. Еще 29 российских беспилотников покинули воздушное пространство Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая заявила о "тупом управлении" главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам нардепки, в украинской армии процветает коррупция, создавшая "блатных", избегающих участия в боевых действиях.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая призвала президента Владимира Зеленского уволить генерала Александра Сырского. Народный депутат считает, что под руководством действующего главнокомандующего ВСУ "украинской армией руководят враги Украины".