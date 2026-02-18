Путину уже не спастись: в ЕС анонсировали беспрецедентное наказание за войну в Украине

Евросоюз заявляет о готовности ввести полный запрет на предоставление морских услуг российским нефтяным танкерам даже в случае отсутствия поддержки стран "Большой семерки" (G7). Однако в Брюсселе еще предстоит преодолеть внутренние сомнения и сопротивление отдельных государств-членов ЕС.

Фото: из открытых источников

Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис в комментарии для Euractiv подчеркнул, что хотя поддержка G7 — в состав которой входят США, Канада, Великобритания, Япония и другие ведущие экономики мира — была бы желательна, она не является обязательным условием для введения санкций против морских перевозок российской нефти.

"Чем больше координации, в том числе на уровне G7, тем лучше. Но если более широкого согласия не удастся достичь, ЕС готов действовать самостоятельно", — подчеркнул Домбровскис.

Его слова стали неожиданностью для части европейских дипломатов, ведь ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен намекала, что запрет планируют вводить только после согласования с G7. В то же время Швеция, выступившая одним из главных инициаторов блокады, поддерживает позицию Домбровскиса. Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон отметила, что "всегда хорошо, когда нас больше, но лучше, чтобы кто-то делал правильные вещи, чем никто".

