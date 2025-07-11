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Путину уже не до шуток: что может означать "важное заявление" Трампа относительно РФ

Трамп может действительно объявить санкции против Украины

11 июля 2025, 20:40
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Кречмаровская Наталия

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своей манере предупредил Путина. Американский лидер анонсировал "важное заявление" по РФ. Прогнозируют, что это может быть введение санкций.

Путину уже не до шуток: что может означать "важное заявление" Трампа относительно РФ

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Вероятность такова есть, прогнозирует политтехнолог Тарас Загородний, пишет издание “РБК-Украина”. По его словам, президент Соединенных Штатов действительно в понедельник может сделать заявление о санкциях, но это нужно воспринимать исключительно как бонус к работе, которую должна сделать сама Украина.

По его словам, настоящими санкциями являются разбомбленный терминал по закачке нефти в Балтийском порту.

"Раздолбанный терминал по экспорту российского газа в Мурманске — это настоящие санкции. Это должна сделать Украина. Все остальное — это бонус. Будет, не будет... Мы не контролируем эти процессы", — рассказал он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении поставок оружия в Украину, к тому же вооружения будет больше. Американский лидер подчеркнул, что на Украине активно нападают и нужно дать возможность защищаться. Это заставило Кремль нервничать. Такое мнение высказал политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, было еще несколько важных моментов.

Дональд Трамп очень зол непосредственно на Путина за постоянную ложь, за наглость обманывать его доверие, отметил военный. Военный отметил, что злится за то, что заставляет выглядеть слабым и не способным влиять на ситуацию в глазах мировых лидеров. Дональд Трамп очень зол, и хочет наказать виновного с помощью Украины.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DcSTqIBTYEg
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