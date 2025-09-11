Путину уже мало войны в Украине: каков план Кремля и при чем здесь атака на Польшу

Российские дроны над Польшей – это политическая операция российского диктатора Путина. У нее много замеров. Один из них – четкий сигнал всем европейцам: не хотите "Шахедов" над головой, прекращайте помощь Украине. Либо отдаете Украину, либо я за себя не отвечаю. Такое мнение высказал журналист, бывший народный депутат Украины Сергей Высоцкий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Это банальное бандитское поведение. Примитивный гоп-стоп. Единственный возможный ответ на такое – быстро подобрать кусок кирпича и затолкать его визави в лицо. Ибо начнется систематический и все более гнилый разбой. Но ведь мы при этом прекрасно понимаем, что такого жестокого ответа не будет. Хотя знаем наиболее логичный способ, которым сила могла бы быть продемонстрирована: закрыть авиацией НАТО по крайней мере пространство Запада Украины", – отметил журналист.

Сергей Высоцкий прогнозирует, что дальше путинский режим попытается ударить дронами еще куда-нибудь. Потом этими дронами кого-нибудь убьет. Потом поставит куда-нибудь, кроме Украины, свой сапог. Потом начнется глобальная война, потому что все глобальные войны начинались одинаково – с маленького никудышного человечка, накачанного до опасных размеров собственной безнаказанностью.

