Военный аналитик, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан в интервью 24 Каналу отметил, что с позиции обороны Россия действует логично, размещая системы ПВО "Панцирь" вокруг стратегических объектов. Эти комплексы демонстрируют высокую эффективность в борьбе с большинством воздушных целей в пределах 20 км.

Фото: из открытых источников

По его словам, хотя "Панцирь-С1" не способен перехватывать баллистические ракеты, в случае дронов и крылатых ракет он остается действенным.

"Для нас очень важна сама баллистика, потому что 'Панцири' ее даже не увидят. Но против беспилотников, крылатых ракет они эффективны", – объяснил эксперт.

Путин, по информации Света, развернул возле своей резиденции в Валдае 12 "Панцирей", тогда как раньше их было всего семь. Каждая система имеет по 12 ракет, и размещена она на специальных башнях – конструкциях, созданных по образцу немецких оборонительных сооружений времен Второй мировой войны.

Аналитики также отмечают, что значительное количество ПВО сконцентрировано вокруг Москвы – около 60 платформ, подготовленных для размещения зенитных систем. Однако даже самую мощную защиту можно прорвать, подчеркивает Свитан.

"Даже 13-й беспилотник, который полетит выше зоны поражения, может прорваться сквозь 'Панцирь'. Если увеличить плотность атаки — Валдай станет достижимым", — подчеркивает эксперт.

В случае удара по Москве, по его словам, потребуется массированная атака с участием до 500 дронов, тогда как для удара по Валдайской резиденции хватит более 100. Приоритет, отмечает Свитан, следует отдавать баллистическому оружию.

"Механизмы есть, возможности тоже. Теперь стоит вопрос целей и выполнения боевой задачи", – подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на то, что переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным, запланированные на 15 августа, могут не дать конкретного результата, сама встреча уже выгодна для Российской Федерации. .