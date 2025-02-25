Путину удалось невозможное: что изменится в вопросе войны в Украине

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Кречмаровская Наталия
Западные партнеры Украины начинают постепенно менять риторику в отношении войны в Украине. И пока в европейских странах отмечают агрессию со стороны России, в США начинают продвигать тезис о провокации войны и не обязательно со стороны России.
Фото портал "Комментарии"
Такая ситуация имеет принципиальное значение, ведь изменение ролей в этой войне ведет к переосмыслению концепции ответственности за войну. Такое мнение высказал эксперт-международник Тарас Семенюк в эфире КИЕВ24.
По его словам, происходит смещение акцентов, изменение роли, ведущее к переосмыслению всей концепции ответственности за войну.
Напомним, что вопрос гарантий безопасности после завершения войны в Украине, как писал портал "Комментарии", обсуждается на международном уровне. Однако президент Украины Дональд Трамп категорически отказывается помогать Украине в этом.
Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп в очередной раз подчеркнул, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования войны ляжет на европейские страны.
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