Путину удалось невозможное: что изменится в вопросе войны в Украине

Западные партнеры Украины начинают постепенно менять риторику в отношении войны в Украине. И пока в европейских странах отмечают агрессию со стороны России, в США начинают продвигать тезис о провокации войны и не обязательно со стороны России.

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Такая ситуация имеет принципиальное значение, ведь изменение ролей в этой войне ведет к переосмыслению концепции ответственности за войну. Такое мнение высказал эксперт-международник Тарас Семенюк в эфире КИЕВ24.

"Действующие власти США демонстрируют национальные интересы США. Но мы понимаем, что есть четко распределенные роли, кто агрессор, а кто жертва. Соответственно Россия сегодня выставляет себя жертвой войны, а Украина провоцировала эту войну, это повторяет и Дональд Трамп. Беда, что у нас многие эксперты это повторяют”, – отметил Семенюк.

По его словам, происходит смещение акцентов, изменение роли, ведущее к переосмыслению всей концепции ответственности за войну.

"Мы же называем кто ответственный за войну, кто же должен в конечном случае понести ответственность. Проблема, чтобы мы не стали первопричиной войны, а Кремль это делает с самого начала”, — подчеркивает Тарас Семенюк.

Напомним, что вопрос гарантий безопасности после завершения войны в Украине, как писал портал "Комментарии", обсуждается на международном уровне. Однако президент Украины Дональд Трамп категорически отказывается помогать Украине в этом.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп в очередной раз подчеркнул, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования войны ляжет на европейские страны.



