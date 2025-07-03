Путину придется выйти из войны в Украине: на Западе назвали странную причину

Несмотря на огромные человеческие потери и растущее экономическое давление, Кремль пока не планирует прекращать войну в Украине. Эксперты считают, что переломным моментом станет 2026 год, когда иссякнут советские запасы вооружений, а российская экономика испытывает серьезный удар, пишет DERSTANDARD.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По словам аналитиков, Путин не отказывается от идеи объединения Украины с Россией и поддерживает войну благодаря помощи Китая, Ирана и Северной Кореи. Возможный вариант – временное перемирие в 2026 году, чтобы переждать смену администрации США и повлиять на политическую ситуацию в Украине.

Несмотря на санкции, военный бюджет РФ по-прежнему финансируется благодаря торговле энергоресурсами в прошлом году, а также новым рынкам сбыта, где оплата преимущественно происходит в юанях.

Путин рассчитывает на значительную мобилизационную базу, превышающую украинскую в 3-4 раза, и ставит задачу быстро привлекать, вооружать и отправлять на фронт новых солдат.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы, Москва намерена до 2026 года контролировать все территории Украины восточнее Днепра и заблокировать выход Украины к Черному морю.

Украинская разведка подтверждает, что Россия планирует расширить контроль на востоке Украины, захватив Донбасс и Луганскую область и создав буферную зону вдоль границы.

Главный разведчик Украины Кирилл Буданов сообщил об обострении боевых действий и подчеркнул, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты мирные договоренности.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Европейский Союз направил Пекину четкое предупреждение о возможных последствиях поддержки российской войны против Украины. Как сообщает Reuters, об этом заявила новая глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, состоявшейся в Брюсселе.