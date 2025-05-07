Более трех лет после начала полномасштабного вторжения в Украину российским войскам так и не удалось прорваться с территории Донецкой области в Днепропетровскую — регион, где расположен Кривой Рог, родной город президента Украины Владимира Зеленского.

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

Несмотря на это, накануне 9 мая Владимир Путин, по данным издания The Times, отчаянно пытается одержать хоть символическую "победу", которую можно было бы показать россиянам как достижения. Украинские военные сообщают, что кремлевское командование ставит перед собой цель — любой ценой продвинуться до Днепропетровщины еще до торжеств на Красной площади.

Полковник Андрей Назаренко, командир батальона БПЛА 72-й бригады ВСУ, отмечает, что россияне уже в нескольких километрах от административной границы между областями, и каждый день идут в наступление, не жалея живой силы. По его словам, враг действует практически непрерывно.

"Атаки продолжаются 24/7, и противник ежедневно теряет сотни солдат", — говорит военный.

Назаренко добавляет, что оккупанты все чаще применяют мотоциклы и легковые автомобили для быстрых перемещений на открытой местности. Это повышает их мобильность, но также делает уязвимыми к ударам украинских дронов.

Илья Петрина, и.о. заместителя командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады подчеркивает: подобная тактика применяется по всему фронту.

"Они одержимы идеей 'победы' — хотят доложить Путину о захвате новых территорий. Но ни один российский солдат не ступил на Днепропетровщину, и мы делаем все возможное, чтобы так оставалось", — заявил он.

"Комментарии" уже писали, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ Министерству обороны РФ подготовить целенаправленный удар по Киеву с использованием баллистической ракеты "Орешник".