Путину предлагают кардинальное решение по украинцам: озвучили впервые за войну

Захватнические власти на временно оккупированных территориях Украины оказывают давление на украинцев, пытаясь получить благосклонность местных жителей. Однако в России предлагают кардинальное решение в отношении украинцев – переселить жителей временно оккупированных территорий в Сибирь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

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“Уже не скрываясь, россияне призывают переселить украинцев с оккупированных территорий в Сибирь. В частности, политолог Караганов предложил в Сибири создать "третью столицу" после Москвы и СпБ, куда заселить всех украинцев с оккупированных территорий”, — сообщил Андрющенко.

По его словам, нельзя сказать, что это новость или первый эксперимент в истории. "Но за эту войну это впервые озвучивают публично. В дополнение к реальной политике замещения населения на ВОТ”, — отметил он.

Напомним, что в Мариупольском районе началась агрессивная мобилизация. “Однако схема – принудительное “приглашение” прямо из села в военкомат. Затем в военкомате заставляют подписать контракт, угрожая "срочной службой" на Дальнем Востоке и другими пугалками. По меньшей мере, 10 ребят в возрасте от 19 до 22 лет за последние десять дней таким образом вынуждены были заключить контракт”, — сообщил Андрющенко.

Подробнее о ситуации в Мариуполе читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государственный бюджет на 2025 год, по мнению советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, заставит многих внутренне перемещенных вернуться на оккупированные территории. Почему может возникнуть указанная ситуация, читайте по ссылке.



