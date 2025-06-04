Путину поставили новый дедлайн: украинцев предупредили о страшных перспективах войны

Несмотря на многочисленные заявления о мирных инициативах и надеждах на дипломатические сдвиги, активная фаза войны в Украине будет продолжаться, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Об этом заявил бывший российский дипломат Борис Бондарев — единственный сотрудник МИД РФ, открыто осудивший агрессию Кремля против Украины.

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По его словам, без серьезных изменений на фронте говорить о прогрессе в переговорах бесполезно. Напротив, летом вполне вероятна новая эскалация со стороны России, тогда как мирные инициативы, вероятнее всего, останутся на уровне обмена меморандумами и предложениями. Сдвиги, если и будут, то лишь частичные, например, в вопросах обмена пленными.

Также Бондарев отметил, что Дональд Трамп, вероятно, примет еще несколько недель, чтобы определить, готов ли Владимир Путин к миру. Однако на прорыв в ближайшее время он не рассчитывает.

Успешность возможного наступления, по его мнению, будет зависеть от возможности украинской обороны выдержать давление. Если ВСУ сохранят стабильную линию фронта, ситуация останется в тупике.

По мнению дипломата, пока Запад медлит с решительными действиями, конфликт будет оставаться в фазе позиционного противостояния без существенных изменений. Ни в Украине, ни в России пока нет ресурса для радикального перелома, а страны НАТО вряд ли отважатся на прямое военное вмешательство. В таких условиях ждать реального прорыва в переговорах — нерационально.

Как уже писали "Комментарии", Президент США Дональд Трамп обратился к сенаторам от Республиканской партии с просьбой отложить рассмотрение санкционного законопроекта против России, включающего и ограничения для третьих стран. Об этом сообщил Роджер Уикер, глава сенатского комитета по делам вооруженных сил.