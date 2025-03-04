Путину подарили фантастический шанс уничтожить Украину: в Кабмине признали критическую незащищенность страны

Остановка американской военной помощи ставит под угрозу отражение массированных воздушных атак врага. Одно из главных опасений — не будет ли ухудшение ситуации с ПВО в Украине из-за прекращения помощи — сбывается.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции рассказал, что без помощи США критическим станет обслуживание и поставка ракет в Patriot. Шмыгаль подчеркнул, что партнеры Украины снабжают не только сами системы ПВО, но и ракеты и боеприпасы к ним.

"Мы имеем поставки и соответствующие остатки на складах от разных партнеров", – сказал премьер-министр.

При этом он отметил, что вклад США остается существенным, особенно в вопросе систем Patriot. По его словам, в настоящее время Patriot является единственной системой, способной эффективно противодействовать российским баллистическим ракетам. Именно в этом направлении существует главный риск – обеспечение Украины необходимым количеством комплексов, их ремонтом, обслуживанием и снабжением боеприпасами.

"Все остальные средства, которыми РФ терроризирует Украину, мы можем уничтожать имеющимися в стране ресурсами, а также предоставляемыми партнерами", — подытожил Шмыгаль.

Что касается возможности отражать воздушные атаки, то, по словам главы Кабмина, Украина имеет все современные системы противовоздушной обороны и создала эффективные мобильные огневые группы для борьбы с дронами.

Чиновник подчеркнул, что использование дорогих ракет для уничтожения дешевых дронов экономически нецелесообразно, поэтому Украина ищет баланс в войне.

"Невозможно сбивать дрон стоимостью 30-40 тыс. долл. ракетой, которая стоит 1-3 млн долл. Мы ищем, как уничтожать дешевый продукт страны-террориста недорого", — отметил Шмыгаль.

Одним из таких решений стали мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним, что Денис Шмыгаль, как писал портал "Комментарии", не рассматривает "план Б" для Украины без помощи США и ЕС.



