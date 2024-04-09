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Путину переговоры не нужны у него все хорошо. Но есть одна вещь, которая заставит его договариваться

Страна-агрессор Россия не планирует вести с Украиной серьезные переговоры о прекращении войны, заявил в интервью Телеграфу бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Однако Путин пойдет на них, если осознает, что войну не выиграет

сегодня, 20:35
Автор:
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Ткачик Олеся
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Пока российскому диктатору Владимиру Путину переговоры не нужны. Как считает Курт Волкер, он хочет захватить как можно больше территорий в Украине, добиться устранения украинской власти, а также уничтожить украинскую культуру, историю, а с ней и идентичность украинцев как нации.

Путину переговоры не нужны у него все хорошо. Но есть одна вещь, которая заставит его договариваться

Курт Волкер

Как считает Волкер, Россия может пойти на переговоры при одном условии, если осознает, что не сможет добиться успеха в Украине.

При этом он считает, что переговоры действительно должны быть о том, как достичь постоянного мира после завершения войны.

Кроме того, Волкер считает, что на самом деле критически важно, чтобы Запад и дальше оказывал Украине всю необходимую помощь для противостояния агрессору. При этом американец подчеркнул, что Запад должен четко понять, что на самом деле не занимается благотворительностью, а инвестирует в свою безопасность.

При этом бывший спецпредставитель США в Украине допускает возможность Третьей мировой войны. По его словам, мир, грубо говоря, поделен пополам. Есть демократические страны, а есть страны диктаторского типа, такие, как Россия, Иран, Северная Корея, Китай, которые имеют территориальные претензии к соседним странам. Именно поэтому их столкновение в будущем возможно.

Именно поэтому, добавил Волкер, важно остановить российского диктатора в Украине. В этих условиях, добавил эксперт, он не будет воевать с другими странами, а диктаторские режимы начнут сомневаться, стоит ли им начинать агрессию, ведь Россия не выиграла, а ослабила себя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия заявила о готовности садиться за стол переговоров с Украиной, если она признает "новые реалии" на земле. При этом Дональд Трамп якобы считает , что Киев ради прекращения войны должен отдать РФ Крым и Донбасс.




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Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/politika/2024-04-08/5844853-tretya-svitova-viyna-e-tsilkom-mozhlivoyu-kurt-volker-pro-progrash-rosii-peregovori-z-putinim-i-plani-trampa
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