Путину переговоры не нужны у него все хорошо. Но есть одна вещь, которая заставит его договариваться

Пока российскому диктатору Владимиру Путину переговоры не нужны. Как считает Курт Волкер, он хочет захватить как можно больше территорий в Украине, добиться устранения украинской власти, а также уничтожить украинскую культуру, историю, а с ней и идентичность украинцев как нации.

Курт Волкер

Как считает Волкер, Россия может пойти на переговоры при одном условии, если осознает, что не сможет добиться успеха в Украине.

При этом он считает, что переговоры действительно должны быть о том, как достичь постоянного мира после завершения войны.

Кроме того, Волкер считает, что на самом деле критически важно, чтобы Запад и дальше оказывал Украине всю необходимую помощь для противостояния агрессору. При этом американец подчеркнул, что Запад должен четко понять, что на самом деле не занимается благотворительностью, а инвестирует в свою безопасность.

При этом бывший спецпредставитель США в Украине допускает возможность Третьей мировой войны. По его словам, мир, грубо говоря, поделен пополам. Есть демократические страны, а есть страны диктаторского типа, такие, как Россия, Иран, Северная Корея, Китай, которые имеют территориальные претензии к соседним странам. Именно поэтому их столкновение в будущем возможно.

Именно поэтому, добавил Волкер, важно остановить российского диктатора в Украине. В этих условиях, добавил эксперт, он не будет воевать с другими странами, а диктаторские режимы начнут сомневаться, стоит ли им начинать агрессию, ведь Россия не выиграла, а ослабила себя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия заявила о готовности садиться за стол переговоров с Украиной, если она признает "новые реалии" на земле. При этом Дональд Трамп якобы считает , что Киев ради прекращения войны должен отдать РФ Крым и Донбасс.