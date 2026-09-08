Путину оставили последнее окно: когда Кремль могут заставить остановить войну

Осенью после освобождения части Харьковщины и Херсона Путин выбрал другой путь – повысил цену войны для России, проведя мобилизацию и разворачивая военную экономику. Это показало, что Путин остановится только тогда, когда достижение целей войны станет для него слишком дорогим или невозможным. На это, похоже, и направлена нынешняя стратегия Украины: лишить Россию возможности бесконечно пополнять армию людьми и оружием. Это трудный путь, но отказ от сопротивления лишь откроет Путину возможности, сегодня благодаря ВСУ остаются нереалистичными. Об этом рассказал нардеп Владимир Арьев.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Политик отмечает, очевидно, что Виткофф с Кушнером прилетали в Москву и Киев не для того, чтобы обсуждать, как остановить Путина путем лишения его ресурсов для войны. Это мог бы объяснить директор ЦРУ, но Путин отказался от встречи с ним. Цели американской администрации сводятся к тому, чтобы убедить Путина, что он уже "победил". И что дальнейшее продолжение войны не даст ему больше, чем он имеет сейчас и сможет получить сразу после остановки боев вдоль текущей линии фронта.

"То есть на этом этапе существует лишь два более или менее реалистичных сценария окончания войны: либо Путин не сможет дальше воевать без кратного увеличения задействованных ресурсов, обеспечить которые он не способен, либо он самостоятельно решит, что достигнутого уже достаточно для объявления "целей СВО" выполненными, а продолжение войны не сможет принести большего", — пояснил эксперт.

По его словам, американцы считают, что Путину есть над чем подумать. Низкие темпы продвижения его армии, текущее состояние экономики и внутриполитическая ситуация в США – все это свидетельствует о том, что лучшего момента для договоренностей больше не может быть. Далеко не факт, что следующий президент США будет склонен вообще что-либо предлагать Кремлю. Так что едва ли не последнее окно, когда Путин может чего-то достичь с их помощью, открыто прямо сейчас. Оно будет продолжаться до середины весны 2027 года, когда Америка окончательно перейдет в режим президентских выборов. Если Путин не уложится в эти сроки, после этого американцы уже ничем не смогут помочь ему.

"Именно в этом заключается вся логика американской стратегии челночной дипломатии. Она объясняет и визиты в Москву, и нежелание Виткоффа принимать резкие оценки по отношению к Путину, и многие другие нюансы. Американцы пытаются убедить Путина в том, что время работает против него. Путин, похоже, пытается убедить американцев в обратном. И, честно говоря, пока неясно, кто из них кого убеждает успешнее", – заметил аналитик.

Также издание "Комментарии" сообщало — после визита посланцев Трампа Путин показал, как хочет мира: заявление МИД.