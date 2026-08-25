Путину определенно придется закончить войну: эксперт разгромил Киев за игнорирование важного влияния

Китай остается единственным государством, имеющим достаточное влияние на Кремль, чтобы заставить Владимира Путина прекратить войну против Украины. Вашингтон продемонстрировал ограниченные возможности давления на Москву, а потому без привлечения Пекина к переговорному процессу достичь реального прорыва будет чрезвычайно сложно. Такое мнение высказал польский политик и эксперт Петр Кульпа.

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По его словам, экономическая и политическая зависимость России от Китая стала столь значительной, что решение Си Цзиньпина способно оказывать непосредственное влияние на поведение Кремля.

"Китай — это единственная страна, которая может остановить эту войну за 24 часа. Один звонок Си Цзиньпина в Москву — и хочет Путин или не хочет, он будет вынужден остановить войну", — заявил Кульпа.

Эксперт считает, что Киев уделяет отношениям с Пекином недостаточно внимания. По его убеждению, реальное влияние Китая на Россию сегодня трудно переоценить, поэтому именно китайский фактор может стать ключевым в поиске механизма прекращения войны.

"Реальная сила Китая сегодня не оспаривается. Это спонсор этой войны. И только из-за привлечения Китая к решению этой проблемы, я думаю, можно чего-то достичь", — отметил он.

В то же время, Кульпа скептически оценил идею создания буферной зоны после взаимного отвода украинских и российских войск. По его словам, такой сценарий сам по себе не обеспечит долгосрочный мир.

"Буферная зона, какие-то неопределенные территории — это просто приостановка войны. Никто не верит в мир, который будет построен таким образом", — подчеркнул эксперт.

По мнению Кульпы, Путин не заинтересован даже в длительной паузе, поскольку остановка боевых действий неизбежно поставит перед российским обществом вопрос о цене войны, огромных потерях и его конечных результатах.

Именно поэтому, считает эксперт, Кремль может продолжать войну, пока не столкнется с внешним давлением, которое не сможет проигнорировать. И самый большой потенциал для такого влияния Кульпа видит именно у Пекина.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия пытается использовать возможное перемирие в Черном море, чтобы добиться прекращения украинских ударов по своей нефтяной и портовой инфраструктуре. Однако предложенные Москвой условия неравнозначны, поэтому соглашаться на них Украине не стоит. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя возможные сценарии прекращения огня и переговорные инициативы.