Путину очень нужно это оружие в войне против Украины, но Иран медлит: о чем идет речь

По той информации, которой владеет Украина, Иран до сих пор не предоставил российской оккупационной армии свои баллистические ракеты, однако переговоры о передаче этого оружия не остановились. Москва продолжает уговаривать Тегеран выполнить обещание. Как передает портал "Комментарии", об этом на пресс-конференции участников четвертого саммита Украина — Северная Европа заявил президент Владимир Зеленский.

Россия и Иран. Фото: из открытых источников

Украинский лидер напомнил, что ранее Тегеран лицензировал производство беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed" на территории Российской Федерации.

"Они предлагают пакеты помощи, ведут углубленный диалог о ракетах, которые Иран может предоставить. По нашей информации, пока что они ракеты не предоставили, но они об этом говорят. И это для нас повод для беспокойства", – высказался президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия передала Ирану разведывательные данные. Это произошло за несколько часов до начала атаки Израиля на Иран 26 октября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News Arabia".

Источник издания отмечает, что Москва связалась с Тегераном, сообщив перед этим о перемещении американских и израильских военных. По словам собеседника, Кремль предоставил эту информацию из-за "сотрудничества с Ираном и снижения эскалации в регионе".

Как пишет Sky News Arabia, Иран приуменьшил последствия израильской атаки. Тегеран утверждал, что на некоторых объектах были "небольшие последствия". При этом иранские СМИ отрицали заявления Израиля об ударах по 20 точкам и об участии 100 израильских военных самолетов в атаке.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России и Ирана уже готов план: что может начаться в США после выборов.



