Президент США Дональд Трамп объявил ультиматум: у Кремля 10–12 дней на заключение перемирия в Украине. В случае отказа Россию ожидает полная (100%) пошлина на импорт, санкции и углубленная международная изоляция. Этот дедлайн существенно жестче, чем предыдущий 50 - дневный срок, который многие считают устаревшим и только давшим Москве дополнительное время для эскалации, пишет New York Post.

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Вскоре после заявления Трампа Кремль нанес удары по гражданской инфраструктуре Украины: в Киеве и других городах раздались взрывы. Такая реакция свидетельствует, что Россия не настроена на мирные компромиссы, а стремится к захвату и держит переговоры под контролем, используя тактику затягивания. Официальные лица РФ уже окрестили ультиматум "театральным шоу".

Однако у Кремля есть серьезные вызовы: его экономика ослаблена, растет инфляция, доля оборонных расходов достигает 40 % бюджета, а население уменьшается. Министр экономики Максим Решетников прогнозирует, что страна вовлекается в рецессию. Дополнительное давление может поступать из-за границы: если Сенат примет законопроект в поддержку Стивена Грэма, вторичные санкции и высокие пошлины станут серьезным риском для бизнеса в РФ. Даже Китай и Индия, покупающие энергоносители, могут пересмотреть сотрудничество.

Путин не ищет компромисс — только капитулирование Украины. И каждый день без реально действенных мер Запада – это новые разрушения, жертвы и растущая цена мира. Сторонники жесткой политики считают, что США должны действовать решительно и быстро — пока давление не стало невыносимым для Кремля.

Как уже писали "Комментарии", большая часть находящихся в Польше украинских беженцев настроена вернуться на родину после завершения войны — при условии, что для этого будут созданы надлежащие условия. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднарь в интервью Радио Свобода.