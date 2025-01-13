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Путину гарантируют неприкосновенность: почему Швейцария пообещала иммунитет диктатору

Мирные переговоры помогут Путину избежать ареста: какая страна будет гарантировать неприкосновенность

сегодня, 20:45
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Кречмаровская Наталия

В Швейцарии неоднократно сообщалось о готовности провести мирные переговоры по войне в Украине. Обещают даже неприкосновенность российскому диктатору Владимиру Путину.

Путину гарантируют неприкосновенность: почему Швейцария пообещала иммунитет диктатору

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Издание The Times пишет, что Швейцария пообещала иммунитет Путину от ареста, если он примет участие в мирных переговорах. Берн регулярно информирует Киев, Москву и Вашингтон о готовности провести новый саммит для поиска мира в Украине. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо.

“При этом Швейцария будет юридически обязана задержать Путина в соответствии с ордером Международного уголовного суда на арест, если российский диктатор примет участие в саммите. Однако Бидо сказал, что у правительства Швейцарии есть полномочия сделать исключение для мирных переговоров и гарантировать неприкосновенность Путину”, — говорится в издании.

Напомним, что после избрания президентом США Дональда Трампа разговоров о мирных переговорах между Украиной и Россией стало больше. Американская и украинская администрации, как писал портал "Комментарии", прогнозируют их проведение в 2025 году.

“Представители администрации утверждают, что и американская, и украинская администрации предполагали, что в первой половине 2025 года могут состояться переговоры с Москвой – независимо от победившего на выборах в США – и их цель заключалась в том, чтобы перед потенциальными переговорами еще больше расширить полномочия Украины”, — говорится в сообщении CNN.

Планируют относительно скорейшее завершение войны в Украине и в команде Трампа. Уже было объявлено несколько заявлений.



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Источник: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/trump-could-speak-to-putin-about-ukraine-next-week-says-adviser-6k6hwjpdq
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