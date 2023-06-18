Путинский "смотрящий" по Карабаху Варданян попал в базу "Миротворец"

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Виталий Войчук
Как сообщает Цензор, Варданян
является личным другом Путина и имеет с российским диктатором близкие и теплые
отношения. На сайте центра указано, что Варданян
внесен в список как лицо, подлежащее "немедленному задержанию и передаче в
правоохранительные органы Украины и стран НАТО".
Друг Путина Варданян попал в базу Миротворец
Друга Владимира Путина Рубена Варданяна, армянского
политика, занимающего активную пророссийскую позицию, внесли в В списке он числится
как лицо, подлежащее "немедленному задержанию и передаче в
правоохранительные органы Украины и стран НАТО".
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"Центр "Миротворец" просит
правоохранительные органы рассматривать эту публикацию на сайте как заявление о
совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности
Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также
других правонарушений", — говорится в сообщении на сайте Центра.
Варданян является соучастником агрессии против
Украины. Еще в январе об этом заявил депутат британского парламента от
Консервативной партии Боб Блэкмен.
"Мы должны понимать, что это человек, против которого
введены санкции в связи с военным вмешательством России в Украину. Его компании
успешно использовались и были вовлечены в процесс расширения военного
присутствия в Украине и Карабахе", — заявил британский политик.
Кроме того, Рубен Варданян – рупор кремля в
Прикаспийском регионе. Именно он имеет прямое отношение к постоянному
разжиганию конфликта на территории азербайджанского Карабаха.
Напомним, что недавно Варданян призвал армян в Карабахе взяться за оружие:
"Мы будем бороться до конца. Последний предел пройден: ты либо встаешь на
защиту Арцаха, либо против всего армянского народа". Это заявление было сделано
на фоне усилий ЕС и США добиться мирного урегулирования Армении и Азербайджана.
"Миротворцы (военный контингент рф в Карабахе — ред.)
– сила, поддерживающая Арцах... С нашей стороны должна быть большая работа,
чтобы они остались здесь дольше и в большем составе", – заявлял он.
В начале мая на митинге в Ханкенди он продвигал идею
необходимости присутствия военного контингента РФ как инструмента сохранения
влияния Путина на Южном Кавказе.
По информации The Washington Times, Варданян – один из самых
богатых людей России и близкий друг
русского диктатора Путина. Журналисты издания сообщают, что Варданяна обвиняют
в отмывании денег из-за оффшорных компаний и переводе средств влиятельным
дружкам Путина. Кроме того, у него есть связи с Тегераном, который поддерживает
Москву в регулярных обстрелах Украины: "Его связи с Ираном можно проследить через
российский Фонд Горчакова, организующий мероприятия в разных странах, включая
Армению, с участием одобренных правительством ораторов из Тегерана".
Правительство Украины ввело
санкции в отношении Варданяна еще в октябре 2022 года. Однако западные партнеры
до сих пор не последовали этому примеру.
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