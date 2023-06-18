Путинский "смотрящий" по Карабаху Варданян попал в базу "Миротворец"

Как сообщает Цензор, Варданян является личным другом Путина и имеет с российским диктатором близкие и теплые отношения. На сайте центра указано, что Варданян внесен в список как лицо, подлежащее "немедленному задержанию и передаче в правоохранительные органы Украины и стран НАТО".



Друг Путина Варданян попал в базу Миротворец

Друга Владимира Путина Рубена Варданяна, армянского политика, занимающего активную пророссийскую позицию, внесли в В списке он числится как лицо, подлежащее "немедленному задержанию и передаче в правоохранительные органы Украины и стран НАТО".

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"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать эту публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений", — говорится в сообщении на сайте Центра.

Варданян является соучастником агрессии против Украины. Еще в январе об этом заявил депутат британского парламента от Консервативной партии Боб Блэкмен.

"Мы должны понимать, что это человек, против которого введены санкции в связи с военным вмешательством России в Украину. Его компании успешно использовались и были вовлечены в процесс расширения военного присутствия в Украине и Карабахе", — заявил британский политик.

Кроме того, Рубен Варданян – рупор кремля в Прикаспийском регионе. Именно он имеет прямое отношение к постоянному разжиганию конфликта на территории азербайджанского Карабаха.

Напомним, что недавно Варданян призвал армян в Карабахе взяться за оружие: "Мы будем бороться до конца. Последний предел пройден: ты либо встаешь на защиту Арцаха, либо против всего армянского народа". Это заявление было сделано на фоне усилий ЕС и США добиться мирного урегулирования Армении и Азербайджана.

"Миротворцы (военный контингент рф в Карабахе — ред.) – сила, поддерживающая Арцах... С нашей стороны должна быть большая работа, чтобы они остались здесь дольше и в большем составе", – заявлял он.

В начале мая на митинге в Ханкенди он продвигал идею необходимости присутствия военного контингента РФ как инструмента сохранения влияния Путина на Южном Кавказе.

По информации The Washington Times, Варданян – один из самых богатых людей России и близкий друг русского диктатора Путина. Журналисты издания сообщают, что Варданяна обвиняют в отмывании денег из-за оффшорных компаний и переводе средств влиятельным дружкам Путина. Кроме того, у него есть связи с Тегераном, который поддерживает Москву в регулярных обстрелах Украины: "Его связи с Ираном можно проследить через российский Фонд Горчакова, организующий мероприятия в разных странах, включая Армению, с участием одобренных правительством ораторов из Тегерана".

Правительство Украины ввело санкции в отношении Варданяна еще в октябре 2022 года. Однако западные партнеры до сих пор не последовали этому примеру.