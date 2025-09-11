"Место путинской пришмандовки не в парижских кафе": нардеп требует санкции против Собчак

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко разразился гневом из-за отсутствия санкции против Ксении Собчак.

Ксения Собчак. Фото из открытых источников

"Здесь Ксюша Собчак приперлась в Париж и рассказывает о "большом российском сервисе". Эта путинская прошмандовка — такая же пропагандистка, как и Скабеева. Ей место не на улицах Европы, а под санкциями ЕС, Британии и США", — отметил он.

По словам народного депутата, очень неправильно, что Украина до сих пор не ввела санкции против Собчак. Гончаренко пообещал дожимать этот вопрос и подать обращение.

"Эта кремлевская "светская львица" должна знать свое место. И это место — в санкционных списках, а не в парижских кафе! PS Ксюш, ну и французский у тебя не очень", — резюмировал Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что непрозрачные тендеры, миллионные доходы лиц, приближенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому привлекают внимание расследователей. Разоблачили очередного друга Зеленского, зарабатывающего миллионы на электроэнергетике. Речь идет о режиссере и актере сериала "Слуга Народа" Алексее Кирющенко.

Последние несколько лет, сообщают в Центре противодействия коррупции со ссылкой на данные BIHUS.инфо, Кирющенко овладевал новой сферой — электроэнергетикой. Отмечается, что режиссер сразу же начал заниматься многомиллионными тендерами. По данным ЦБК, выигрывать тендеры помогают фирмы с орбиты Бойко.

За первые 4 месяца 2025 года, по данным журналистов, Кирющенко получил более 13 млн. грн. дивидендами. То есть, как отметили в Центре противодействия дезинформации, в день он получает около 100 тыс. грн.



