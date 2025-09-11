Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко разразился гневом из-за отсутствия санкции против Ксении Собчак.
Ксения Собчак. Фото из открытых источников
По словам народного депутата, очень неправильно, что Украина до сих пор не ввела санкции против Собчак. Гончаренко пообещал дожимать этот вопрос и подать обращение.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что непрозрачные тендеры, миллионные доходы лиц, приближенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому привлекают внимание расследователей. Разоблачили очередного друга Зеленского, зарабатывающего миллионы на электроэнергетике. Речь идет о режиссере и актере сериала "Слуга Народа" Алексее Кирющенко.
Последние несколько лет, сообщают в Центре противодействия коррупции со ссылкой на данные BIHUS.инфо, Кирющенко овладевал новой сферой — электроэнергетикой. Отмечается, что режиссер сразу же начал заниматься многомиллионными тендерами. По данным ЦБК, выигрывать тендеры помогают фирмы с орбиты Бойко.
За первые 4 месяца 2025 года, по данным журналистов, Кирющенко получил более 13 млн. грн. дивидендами. То есть, как отметили в Центре противодействия дезинформации, в день он получает около 100 тыс. грн.