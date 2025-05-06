Путина ждут за столом переговоров: заявление Стармера и Макрона

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Эммануэль Макрон и Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Официальный Лондон отмечает, что два лидера также призвали путинский режим согласиться на 30-дневное прекращение огня для спокойного прохождения переговоров об установлении мира.

Как заявил премьер Британии, Украина демонстрирует готовность к мирному диалогу и остается стороной, заинтересованной в завершении войны.

"Переходя к ситуации в Украине, лидеры обсудили необходимость того, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня для обеспечения содержательных мирных переговоров. Украина доказала, что готова садиться за стол переговоров и выступает стороной мира", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Макрон и Стармер обсудили подготовку к предстоящему саммиту Великобритании и Франции, а также саммита ЕС-Британия, запланированного на ближайшие недели.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть усиливает давление на Россию и увеличивает вероятность мирного соглашения для завершения войны в Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Сейчас, когда цены на нефть упали, мы имеем хороший момент для договоренностей. Россия хочет договориться, Украина хочет договориться. Если бы я не был президентом – никто бы ничего не договаривался", — высказался Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – бывший вице-президент США назвал главную ошибку Трампа относительно войны в Украине.



