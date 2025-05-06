Путина ждут за столом переговоров: заявление Стармера и Макрона

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.
Эммануэль Макрон и Кир Стармер. Фото: из открытых источников
Официальный Лондон отмечает, что два лидера также призвали путинский режим согласиться на 30-дневное прекращение огня для спокойного прохождения переговоров об установлении мира.
Как заявил премьер Британии, Украина демонстрирует готовность к мирному диалогу и остается стороной, заинтересованной в завершении войны.
Кроме того, отмечается, что Макрон и Стармер обсудили подготовку к предстоящему саммиту Великобритании и Франции, а также саммита ЕС-Британия, запланированного на ближайшие недели.
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Также издание "Комментарии" сообщало – бывший вице-президент США назвал главную ошибку Трампа относительно войны в Украине.
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