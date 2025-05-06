Россия активно готовится к масштабной летней военной операции. Как отмечает военный аналитик и соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь в комментарии для 24 Канала, противник планирует провести наступление на уровне оперативно-стратегической кампании, обеспечивающей тот результат, которого Кремль ожидал еще в 2024 году.

Фото: 24 Канал

По словам эксперта, Москва сохраняет стратегическую цель – полностью установить контроль над Донецкой областью и, по возможности, продвинуться дальше в глубь украинской территории.

На отдельных участках фронта наблюдается заметный рост боевой активности. Путин поставил задачу перед своей армией взять Донбасс, ведь это могло бы стать аргументом в переговорах с потенциальным президентом США Дональдом Трампом. Отсутствие прогресса заставило Кремль отказаться от американских предложений, которые поступали через Кирилла Дмитриева (говорилось, в частности, об отмене санкций и совместных проектах). Теперь же Россия стремится самостоятельно реализовать запланированное.

Самусь отметил, что на фронте уже отмечается начало наступления, в частности, на Покровском направлении значительно возросло количество боевых столкновений.

В то же время, возможные действия украинских Сил обороны в Курской области, о которых упоминают российские пропагандистские источники, могут нарушить планы РФ. Враг будет вынужден опрокидывать свои силы по другим направлениям, распыляя ресурсы. Украина же, по словам Самуся, вероятно не намерена глубоко заходить на территорию Курщины — скорее речь идет о создании буферной зоны.

Военный эксперт подчеркивает, что украинские подразделения могут создать условия, при которых Россия не сможет концентрировать наступательные силы в приграничных регионах – Брянской, Курской, Белгородской областях. Это позволит ВСУ диктовать свои условия и заставлять противника реагировать на их действия, а не наоборот.

Портал "Комментарии" писал, что российская армия зашла в Сумскую область, чтобы отвлечь Силы обороны Украины от Курской области, а не для проведения наступательных действий на город Сумы, считает офицер ВСУ с позывным "Алекс".