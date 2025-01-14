Путина загнали в угол: сможет ли он выбраться из ловушки, которую ему подготовить Байден и Трамп

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Запад демонстрирует Кремлю как стратегия, начатая президентом США Джо Байденом, способная поставить кремлевского диктатора Владимира Путина в тупик, отметил в эфире 24 канала российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. В этом контексте эксперты провел параллели между действиями Запада по отношению к Путину и подходом к сирийскому диктатору Башару Асаду и Ирану.
Владимир Путин
При этом Галлямов убежден, что Путина необходимо сдерживать аналогично Адольфу Гитлеру: создать ситуацию, в которой единственный выбор — начать переговоры или принять неизбежный конец. По его словам, эта стратегия, инициированная еще Джо Байденом, заключалась в жестком давлении. Теперь же, по его словам, на сцену выходит Дональд Трамп, который будет действовать в роли "доброго полицейского".
Кремль уже извлек урок на примере Башара Асада, чья власть может быть потеряна внезапно. Похожая ситуация разворачивается в Иране, где режим, хотя и остается у власти, испытывает серьезные потрясения как изнутри, так и на международной арене.
Галлямов подчеркнул, что эти события во многом являются следствием санкционного давления, организованного США. Особенно мощными санкции стали после решения Трампа расторгнуть ядерное соглашение с Ираном менее десяти лет назад.
По его словам, эти две истории, которые разворачивались на глазах кремлевцев с их ближайшими союзниками, хороший урок для Путина.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что будет предусматривать план Трампа, который он объявит после инаугурации.
Новости