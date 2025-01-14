Путина загнали в угол: сможет ли он выбраться из ловушки, которую ему подготовить Байден и Трамп

Запад демонстрирует Кремлю как стратегия, начатая президентом США Джо Байденом, способная поставить кремлевского диктатора Владимира Путина в тупик, отметил в эфире 24 канала российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. В этом контексте эксперты провел параллели между действиями Запада по отношению к Путину и подходом к сирийскому диктатору Башару Асаду и Ирану.

Владимир Путин

При этом Галлямов убежден, что Путина необходимо сдерживать аналогично Адольфу Гитлеру: создать ситуацию, в которой единственный выбор — начать переговоры или принять неизбежный конец. По его словам, эта стратегия, инициированная еще Джо Байденом, заключалась в жестком давлении. Теперь же, по его словам, на сцену выходит Дональд Трамп, который будет действовать в роли "доброго полицейского".

"Трамп сейчас будет снимать "сливки", ведь Путин уже двигается в этот угол. Я не знаю, насколько диктатор сам это отдает себе отчет, но его окружение точно понимает это", — заявил Галлямов.

Кремль уже извлек урок на примере Башара Асада, чья власть может быть потеряна внезапно. Похожая ситуация разворачивается в Иране, где режим, хотя и остается у власти, испытывает серьезные потрясения как изнутри, так и на международной арене.

Галлямов подчеркнул, что эти события во многом являются следствием санкционного давления, организованного США. Особенно мощными санкции стали после решения Трампа расторгнуть ядерное соглашение с Ираном менее десяти лет назад.

"Это в значительной степени также часть того санкционного давления, организованного американцами. Любят говорить, что Иран десятилетиями жил под санкциями. Однако действительно серьезные санкции против Тегерана ввел Трамп, когда разорвал ядерное соглашение менее 10 лет назад", — подчеркнул эксперт.

По его словам, эти две истории, которые разворачивались на глазах кремлевцев с их ближайшими союзниками, хороший урок для Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что будет предусматривать план Трампа, который он объявит после инаугурации.



