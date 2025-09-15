Путина уже довели до отчаяния: стало известно о крайне опасном замысле диктатора

Российский диктатор Владимир Путин сейчас находится в состоянии глубокого отчаяния, и его последние шаги, в том числе атака дронов на территорию Польши, есть не что иное, как попытка повысить ставки в геополитическом противостоянии, утверждает политолог Игорь Рейтерович.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Он отметил, что такая тактика Путина – это способ сформировать выгодный фон для возможных переговоров, где можно было бы выторговать для себя благоприятные условия.

"Ситуация у российского диктатора действительно не слишком положительная", — подчеркнул Рейтерович.

По мнению политолога, хотя президент США Дональд Трамп пока не ввел жесткие санкции, тарифы или пошлины против РФ, российская экономика стремительно деградирует.

"И это уже признают не только западные эксперты, но и провластные российские экономисты, чиновники и политики. Данные свидетельствуют о "серьезном экономическом кризисе в РФ"", — отметил он.

Относительно внешней поддержки Рейтерович убежден, что визит Путина в Китай не дал ожидаемых результатов:

"Да, поддержка формально осталась, но на том же уровне, что и раньше. Путина это не устраивает. Поэтому он и действует настолько агрессивно, чтобы создать повод для конфликта с НАТО, а затем, возможно, представить это как "победу" и завершение не войны с Украиной, а с НАТО", — пояснил эксперт.

Политолог также отметил, что публичная бравада Путина не соответствует действительному положению вещей: ни уверенности, ни силы на самом деле нет.

В то же время Кремль продолжает верить, что у него достаточно ресурсов для ведения войны, несмотря на социально-экономическое состояние населения.

"Путин искренне убежден, что народ при нем жил лучше всего, особенно во время второй каденции. А теперь, по его мнению, можно вернуться к условиям 1990-х — чтобы были деньги на войну", — отметил Рейтерович.

Внутреннюю стабильность Путин постарается сохранять за счет репрессивной машины, ментальности россиян и контроля над информационным полем.

"Такие режимы часто носят иллюзию полного контроля, но в реальности все может разрушиться мгновенно. У Путина ситуация именно такая. И поэтому он поднимает ставки, чтобы на этом фоне получить определенные преференции", — подытожил политолог.

