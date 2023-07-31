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Путина спросили, какой он видит Украину после победы России (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, какой он видит Украину в случае победы Москвы в войне.

сегодня, 09:55 comments3642
Автор:
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Slava Kot
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В ходе российско-африканского саммита президент Владимир Путин провел пресс-конференцию с прокремлевскими журналистами. Один из них спросил, какой будет Украина после победы Москвы. 

Путина спросили, какой он видит Украину после победы России (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Журналист государственного телеканала "Россия 1" и кремлевский пропагандист Павел Зарубин хотел узнать у Владимира Путина, какой будет Украина после победы России и завершение полномасштабного вторжения. Российский президент затруднился дать прямой и точный ответ.


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Путин стал рассказывать о поисках украинской идентичности и обвинил Украину в неонацизме.

"Не будем забегать вперед. Я слышал, что Украина ищет свою идентичность. Но почему свою идентичность нужно искать на основе неонацизма? Почему идентичность современной Украины должна быть связана с союзниками Гитлера, такими как Бандера, Шухевич? Почему на этой базе должна строить свою идентичность Украина?", – риторически спрашивает Путин.

Далее российский диктатор обвинил Запад, якобы использующий Украину как инструмент в борьбе против России.

На слова Путина о будущем Украины после российской победы отреагировал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"У Путина спросили: как он видит Украину после победы России. Путин не смог представить "российскую победу"", — пишет Геращенко.

Посмотреть видео, где Путина спросили, какой он видит Украину после победы России, можно ниже:

Напомним, что несмотря на обвинения Путина в построении украинской идентичности якобы на основе неонацизма, политические эксперты отмечают существование в России рашизма, что является разновидностью нацизма и фашизма. А американский историк Тимоти Снайдер называет режим в России шизофашизмом, основа которого базируется на том, что это фашисты, отрицающие тот факт, что они являются фашистами и обвиняют в этом других.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правление Путина скоро закончится. Эксагент MI6 дал прогноз, когда будут изменения в руководстве России.

Также "Комментарии" писали о Путине, которого унизили перед камерами на встрече с африканским лидером.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1685410967880966145
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