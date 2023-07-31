Путина спросили, какой он видит Украину после победы России (ВИДЕО)

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Slava Kot
В ходе российско-африканского саммита президент Владимир Путин провел пресс-конференцию с прокремлевскими журналистами. Один из них спросил, какой будет Украина после победы Москвы.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Журналист государственного телеканала "Россия 1" и кремлевский пропагандист Павел Зарубин хотел узнать у Владимира Путина, какой будет Украина после победы России и завершение полномасштабного вторжения. Российский президент затруднился дать прямой и точный ответ.
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Путин стал рассказывать о поисках украинской идентичности и обвинил Украину в неонацизме.
Далее российский диктатор обвинил Запад, якобы использующий Украину как инструмент в борьбе против России.
На слова Путина о будущем Украины после российской победы отреагировал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Посмотреть видео, где Путина спросили, какой он видит Украину после победы России, можно ниже:
Напомним, что несмотря на обвинения Путина в построении украинской идентичности якобы на основе неонацизма, политические эксперты отмечают существование в России рашизма, что является разновидностью нацизма и фашизма. А американский историк Тимоти Снайдер называет режим в России шизофашизмом, основа которого базируется на том, что это фашисты, отрицающие тот факт, что они являются фашистами и обвиняют в этом других.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правление Путина скоро закончится. Эксагент MI6 дал прогноз, когда будут изменения в руководстве России.
Также "Комментарии" писали о Путине, которого унизили перед камерами на встрече с африканским лидером.
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