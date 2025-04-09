Путина призвали вернуть на фронт самого жестокого генерала

Военный корреспондент страны-агрессора Юрий Котенок публично обратился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с предложением вернуть генерала армии РФ Сергея Суровикина к участию в боевых действиях в Украине.

Сергей Суровикин

Поводом для призыва стало сообщение о направлении в зону боевых действий бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.

"Пора вернуть генерала Сергея Суровикина на фронт. В России не так много верных обязанностей, опытных военных руководителей, чтобы пренебрегать их потенциалом в решающий момент для страны", — отметил Котенок.

Известно, что к концу февраля этого года генерал Суровикин, по словам депутата Госдумы РФ и члена комитета по обороне Виктора Соболева, работает военным советником в одной из африканских стран. Название государства он не уточнил.

Известно, что Сергей Суровикин вступил в должность командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине в сентябре 2022 года. В российских медиа его прозвали "генералом Армагеддоном" после начала масштабных ракетных ударов по украинской критической инфраструктуре. В ноябре того же года именно Суровикин докладывал тогдашнему министру обороны РФ Сергею Шойгу о выводе войск из Херсона. При этом генерал имеет еще одно очень выразительное прозвище "мясник".

В январе 2023 года руководство группировки перешло к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову, а Суровикин стал его заместителем. После вооруженного мятежа ПИК "Вагнер" 24 июня 2023 года генерал фактически исчез из публичного пространства. В сети тогда появилось видео, где он обращается к боевикам Вагнера с призывом прекратить поход на Москву. Вместе с тем, в РФ считали его причастным к мятежу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , куда именно "исчез" Суровикин.



